Miten niin "Amerikka ensin"? Trump saattoi upottaa puolueensa öljyiseen Hormuzinsalmeen

Iran-operaation sisäpoliittinen vaikutus on Trumpin kannalta suurempi kuin minkään muun aiemman tapahtuman, arvioi tutkija Maria Lindén. Kuvat: AOP

Julkaistu 47 minuuttia sitten

Donald Trump on toiminut monessa asiassa täysin päinvastoin kuin mitä hän lupasi. Republikaanit voivat maksaa tästä kovan hinnan marraskuun vaaleissa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saattoi Iran-operaatiolla sössiä pahemman kerran republikaanien menestymisen mahdollisuudet välivaaleissa. Näin arvioi Ulkopoliittisen instituutin (Upi) Yhdysvaltoihin erikoistunut tutkija Maria Lindén MTV Uutisille. Lindén luonnehtii koko sotilasoperaatiota Trumpin kannalta täysin järjettömäksi. – Hänen ei olisi kannattanut aloittaa koko sotaa. Se on vastoin hänen keskeisiä vaalilupauksiaan ja vastoin ”Amerikka ensin”- ajattelutapaa, minkä hän on lanseerannut. Lue tausta: Analyysi: Trump luovutti Donald Trumpin uho Irania kohtaan lässähti tiistain ja keskiviikon välisenä yönä Suomen aikaa, kun hänen uhkaamiaan suuria pommituksia ei aloitettu, vaan niiden sijaan saatiin ilmoitus parin viikon tulitauosta Iranissa sekä neuvotteluista. Yllätyskäännettä edelsi tavoitteiltaan epäselvä usean viikon sota, joka sotki maailman energiamarkkinat. Tulitauon myötä globaalin öljy- ja kaasukaupan kannalta kriittinen Hormuzinsalmi on avautumassa jälleen liikenteelle, tosin Iranin ja Omanin on määrä jollakin tapaa kontrolloida liikennettä. Lue myös: Trump: USA aikoo "roikkua" Hormuzinsalmella aselevon aikana – "Tulee paljon rahaa" Sodan suurimmat sisäpoliittiset vaikutukset voidaan nähdä marraskuussa, kun koko kongressin alahuone eli edustajainhuone valitaan uudelleen. Myös yksi kolmasosa senaatin paikoista on avoinna.

– Trumpin perustavanlaatuinen filosofia on ollut, että Yhdysvaltojen ei pidä sekaantua sotiin kaukaisilla mailla, Maria Lindén kiteyttää.

Jyrkkeneekö alamäki?

Trumpin kannatusluvut ehtivät sodan mittaan painua entistä alemmas.

Välivaalien lähestyessä, Iran-operaatiolla on ollut erilaisia vaikutuksia kuin millään aiemmalla tapahtumalla, arvioi tutkija Maria Lindén.

– Sellaisetkin ihmiset, jotka ovat tähän saakka olleet hänen uskollisia tukijoitaan, ovat alkaneet kritisoida häntä julkisesti. Se on aiheuttanut uutta jakolinjaa Trumpin ydinkannattajien keskelle.

– Osa uskollisista kannattajistakin sanoo, että tämä ei ole ollenkaan sitä, mistä piti olla kysymys ja mihin asioihin piti keskittyä.

Lompakon vaikutus on valtava

Koska Yhdysvalloissa yhteiskunnan turvaverkot ovat vaatimattomat, ihmisten taloudellisella tilanteella ja pärjäämisellä on valtava vaikutus arjen elämän sujumiseen.

Vaikka Trump on toteuttanut kautensa aikana monia ydinkannattajiaan helliviä asioita ja esiintynyt voimamiehenä niin sisäisissä kuin ulkoisissakin kysymyksissä, amerikkalaiset äänestävät lopulta lompakoillaan.

Esimerkiksi Linden nostaa bensan, jonka hinta on noussut huomattavasti Iranin sodan aikana.

Yksityisautoilun varaan rakennetuissa Yhdysvalloissa bensiinin hinta vaikuttaa suoraan esimerkiksi ihmisten työmatkojen, lasten harrastusten sekä arjen askareiden hintaan.

Lisäksi Donald Trumpin tullipolitiikka näkyy jo ennestään kohonneina hintoina, kun yritykset ovat siirtäneet tullien tuomia kustannuksia kuluttajahintoihin.

Lindén sanoo, että republikaanipuolueessa on hirveä huoli, että sota on aiheuttanut uusia talousongelmia kansalle, joka oli jo valmiiksi tyytymätöntä siihen, että Trump ei vaikuta keskittyvän tavallisten amerikkalaisten ahdingon helpottamiseen.

– Amerikka ensin -ajattelun keskiössä piti Trumpin lupausten mukaan olla tavallisten amerikkalaisten ongelmien ratkaiseminen.

– Rahaa piti olla haaskaamatta ulkomaille, jotta sitä voidaan käyttää oman kansan hyväksi. Tähän mennessä sotiminen on maksanut aivan valtavat summat rahaa, Linden muistuttaa.

Lisäksi Trumpin piti olla rauhantekijä ja rauhan ajan presidentti.

– Kaikki se on sivuutettu tässä operaatiossa, Lindén korostaa.

Isäntä uupuu vaalilipusta

Maria Lindén nostaa esiin toisen keskeisen MAGA-liikkeen (Make America Great Again) ongelman tulevissa välivaaleissa: Valkoisen talon isäntä itse ei ole ehdolla.

– Koska Trump ei ole välivaaleissa ehdolla, osa ei vaivaudu edes äänestämään. Trumpia äänestäessä he ruksivat vaalikopissa mahdollisesti samalla myös kongressivaalien liput.

Lindén sanoo, että Trumpin voittaessa vaalit vuonna 2024, ratkaisevaa oli, että hän sai runsaasti liikkuvia ja epävarmoja ihmisiä liikkeelle.

Lindenin mukaan monelle äänestäjälle on voinut tuolloin syntyä mielikuva ”kilpailuttamisesta”, jossa vastakkain olivat Joe Bidenin hallinto ja Trumpin ensimmäisen kauden hallinto.

– Voidaan vain katsoa, kumman kaudella rahat riittivät paremmin kuun loppuun. Trumpin ensimmäisellä kaudella monella meni paremmin ennen koronapandemian alkamista.

– Moni äänesti vuonna 2024 nimenomaan lompakon takia, se on aina tärkeää ja se on tärkeää nyt.

Tutkija kertoo, että jos demokraatit saavat marraskuussa murskavoiton, puolueen edustajat pystyvät tekemänä kaikenlaisia asioita hidastaakseen Trumpin toimia ja tuodakseen julkisuuteen presidentille epämieluisia asioita.

1:43 Katso myös: Osa ydinkannattajista säikähti uutta Donald Trumpia – toisista presidentti esti maailmansodan.

Rampa Trump?

Välivaalien jälkeen presidentti, joka ei voi enää asettua ehdolle, mielletään usein puolueensakin sisällä eräänlaiseksi laskevaksi tähdeksi, jopa rammaksi ankaksi, jonka poliittinen painoarvo laskee.

Lindenin mukaan monella äänestäjällä oli odotuksia, että Trumpin toisella kaudella menisi paremmin, mutta tämä ei toteutunut.

Perinteisesti välivaaleissa oppositiopuolue on menestynyt valtapuoluetta paremmin, ja välivaaleja pidetäänkin eräänlaisena tyytyväisyyden tai tyytymättömyyden ilmapuntarina vallassa olevaa hallintoa kohtaan.

– Osaa äänestäjistä harmittaa, että ei edes näytä siltä, että Trump pitäisi sitä kauhean tärkeänä asiana.

– Osalle on voinut syntyä mielikuva, ettei Trumpia edes kiinnosta kansalaisten taloudellinen tilanne. Äänestäjät haluavat nimenomaan jonkun, joka välittää, riittävätkö rahat.

Donald Trumpin ensimmäisellä kaudella, vuoden 2018 välivaaleissa, demokraatit saivat enemmistön kongressin edustajainhuoneeseen. Republikaanit onnistuivat kuitenkin säilyttämään enemmistönsä senaatissa.

Valtakunnallisesti demokraatit ottivat kuitenkin suuren vaalivoiton, sillä vaaleissa äänestetään usein lukuisista muistakin eri luottamuspaikoista.

Marraskuussa selviää, toistuuko Trumpin ensimmäisellä kaudella nähty näytelmä, ja jos toistuu, missä mittakaavassa.

