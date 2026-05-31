Helsingissä ja Tampereella varaudutaan jääkiekkojuhlintaan.
Helsingissä poliisi varautuu mahdolliseen jääkiekkojuhlintaan tänä iltana lisäresurssilla, STT:lle kerrotaan Helsingin poliisista. Lisäksi Helsingin kaupunki valmistautuu suojaamaan Havis Amanda -patsaan aitarakennelmilla.
Itse patsas on jo suojattu puisella kehikolla, johon on maalattu patsaan kuva.
Tältä Havis Amanda -patsasta suojaava rakennelma näytti tänään iltapäivällä.MTV Uutiset
Myös poliisi on valmistautunut suojaamaan patsasta mahdollisten kiipeilijöiden varalta.
Sisä-Suomen poliisin tilannekeskuksesta kerrotaan STT:lle poliisin varautuvan juhlintaan Tampereella tarvittavalla resurssilla.
Suomi kohtaa Sveitsin jääkiekon MM-kisojen loppuottelussa Zürichissä tänä iltana. Suomi voitti MM-kultaa viimeksi vuonna 2022.
Päivitys kello 15.14: Lisätty kuvia Havis Amanda -patsaan suojauksesta.