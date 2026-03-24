"Olemme vielä kaukana yhdenvertaisesta yhteiskunnasta." Valtuutettu esittää lainsäädäntöön kymmeniä muutoksia.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu esittää kymmeniä muutoksia lainsäädäntöön yhdenvertaisuuden sekä perus- ja ihmisoikeuksien parantamiseksi. Esitykset sisältyvät kertomukseen, jonka yhdenvertaisuusvaltuutettu luovutti tiistaina eduskunnalle.



Kertomuksen mukaan syrjintä on Suomessa yleistä ja se on juurtunut syvälle yhteiskunnan rakenteisiin, käytäntöihin ja asenteisiin.



– Olemme vielä kaukana yhdenvertaisesta yhteiskunnasta. Erityisesti etnisiin ja uskonnollisiin vähemmistöihin kuten esimerkiksi romaneihin, afrikkalaistaustaisiin ja muslimeihin kohdistuu paljon avointa rasismia ja vihapuhetta, sanoo yhdenvertaisuusvaltuutettu Rainer Hiltunen tiedotteessa.



Hän lisää, että useat palvelut ja työpaikat ovat edelleen vammaisille henkilöille esteellisiä tai saavuttamattomia.



– Syrjintä nakertaa monen vähemmistöön kuuluvan mahdollisuutta elää yhdenvertaista elämää.

Naisiin kohdistuvaan väkivaltaan puututtava

Kertomuksessa käsitellään laajasti yhdenvertaisuutta ja syrjintää, ulkomaalaisten oikeuksien toteutumista, maastapoistamisen täytäntöönpanon valvontaa sekä ihmiskaupan ja naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä.



Raportin mukaan Suomi on ollut jatkuva alisuoriutuja naisiin kohdistuvan väkivallan torjumisessa. Tällaista väkivaltaa ei tunnisteta johdonmukaisesti tasa-arvo-ongelmaksi, joka ilmentää yhteiskunnan valtarakenteita ja haitallisia sukupuolirooleja.



– Nykyistä määrätietoisempia rakenteellisia toimia väkivallan vähentämiseksi tarvitaan, kun otetaan huomioon naisiin kohdistuvan väkivallan laajuus ja vakavuus Suomessa, raportissa todetaan.

