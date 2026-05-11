Barcelona varmisti Espanjan jalkapallon La Ligan mestaruuden, kun se kukisti sunnuntaina Real Madridin maalein 2-0. Sivussa ollut Real-tähti Kylian Mbappe julkaisi kesken ottelun kuvan, joka sai seuran kannattajat raivostumaan.

Mbappe oli sivussa kokoonpanosta, koska hänelle oli tullut valmistavissa harjoituksissa tuntemuksia. Häntä on syytetty sosiaalisessa mediassa siitä, että hän olisi jättänyt tarkoituksellisesti ottelun väliin.

Sekä espanjalaiset jalkapalloasiantuntijat että Real Madirdin fanit ovat raivoissaan Mbappen käytöksestä. AS-lehden päätoimittaja Tomas Roncero kirjoitti, että Mbappen olisi pitänyt ainakin lähteä joukkueen mukaan Barcelonaan.

– Unohdin kuitenkin, että pariisilainen ei pelaa Real Madridissa vaan Mbappe FC:ssä. Fanit ovat ymmärtäneet, mistä hänessä on kyse ja viimeinen pisara oli, kun hän kirjoitti Instagramiin "Hala Madrid", kun Barcelona johti jo 2-0. Se oli kuin huono vitsi, Roncero kirjoitti Fotbollskanalenin mukaan.

Myös radiokanava Cadena SER kritisoi Mbappen asennetta.

– En ymmärrä Mbappen käytöstä. En tarkoita pelkästään sitä Instagram-viestiä, vaan hänen koko viime viikkojen toimintaansa. Ranskalainen haluaa jotain, mitä en vain pysty käsittämään, asiantuntija Manu Carreno totesi.

– Se, mitä hän on puuhaillut viimeisten kahden viikon aikana, on täysin tuomittavaa, toinen asiantuntija sanoi.