Luxemburgia edustava Eva Marija ei saa soittaa viulua livenä. Luvan hakemiseen olisi hänen mukaansa tarvittu enemmän aikaa.

Luxemburgia Euroviisuissa edustava Eva Marija kertoo Giwrgosoiko-nimisen tubettajan Youtube-videolla, että hän ei saa soittaa viulua livenä lavalla.

– Lindahan sai luvan viulun livesoittoon. Se on todella hieno ja iso historiallinen juttu. Me kaikki muusikot olimme aivan, että vau, olisipa tuo mahdollista meille kaikille. Surullista kyllä, mutta minä en saa soittaa livenä. Luvan saamiseen olisi vaadittu enemmän aikaa.

– Vaikka en voi tänä vuonna soittaa livenä, niin olen iloinen siitä ensi vuonna muusikoilla on siihen mahdollisuus. On hienoa nähdä, että tämä tapahtuu, etenkin jollekin niin ikoniselle kuin Lindalle. Viulu on heidän esityksessään pääinstrumentti, jonka kautta Linda ilmaisee itseään, Marija lisää.

Lue lisää: Suomen erikoislupa jakaa mielipiteitä kansainvälisissä viisufaneissa

Euroviisujen laulukilpailun johtaja Martin Greenin mukaan Luxemburgin edustaja ei edes hakenut erikoislupaa. Hän kertoo asiasta The Euro Trip -podcastissa.

– Se olisi varmasti hieno lisä, mutta se ei kokonaisvaltaisesti vaikuta lauluun. Olemme iloisia, että voimme sallia livesoiton joissakin tilanteissa, Green sanoi.

Podcastissa Green kertoo, että live-instrumenttien käyttöä on haettava tiettyyn määräaikaan mennessä (maaliskuussa), mutta lopullinen päätös tehdään vasta toisen harjoituksen jälkeen, kun tuotantotiimi on varma, että kaikki toimii moitteettomasti.