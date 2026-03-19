Tasa-arvon mallimaa Suomi on myytti, sanoo professori: "Estää käsittelemästä ongelmia" 1:30 Näillä osa-alueilla tasa-arvo ei vielä toteudu Suomessa. Julkaistu 19.03.2026 18:18 Fanni Parma fanni.parma@mtv.fi Tasa-arvo jää Suomessa edelleen pitkälti juhlapuheisiin, kertoo tasa-arvon professori. Tänään vietetään Minna Canthin ja tasa-arvon päivää. Helsingin yliopiston tasa-arvon professori Kristiina Brunila arvioi, ettei tasa-arvo vielä toteudu Suomessa. Itseasiassa matkaa on vielä hyvin paljon taitettavana yhdenvertaiseen yhteiskuntaan. – Tasa-arvo on jäänyt juhlapuheisiin, eikä se ole konkretisoitunut koulutusjärjestelmään tai työelämään, hän kertoo MTV Uutisille. Brunilan mukaan Suomi myy maailmalle mielikuvaa tasa-arvon mallimaasta. – Myytti tasa-arvon mallimaasta estää tunnistamasta ja käsittelemästä ongelmia, hän arvioi. Brunila arvioi, ettei maailmassa ole sellaista paikkaa vielä olemassa, jossa tasa-arvo täysin toteutuisi.

Tasa-arvon professori Kristiina Brunila kertoo, että tasa-arvo näkyy lähinnä juhlapuheissa.

Tasa-arvo ei koske pelkästään naisten ja miesten välistä tasa-arvoa.

Brunila listaa eriarvoisuutta lisääviksi tekijöiksi muun muassa rasismin ja etnisen eriarvoisuuden, vammaisiin kohdistuvan syrjinnän sekä homo- ja transfobian.

– Miehet ovat yliedustettuja syrjäytymisriskissä, ja tyttöjen ja nuorten naisten kuormitusta ja uupumusta ei myöskään tunnisteta, hän nostaa esimerkiksi.

Palkkaerot työpaikoilla

Tuoreen tutkimuksen mukaan naisen euro on 60 senttiä, kertoo Valtion taloudellinen tutkimuskeskus tiedotteessaan.

Aiemmin on puhuttu noin 80 sentin naisen eurosta, joka perustuu palkkaeroihin. Uuden tutkimuksen mukaan ero kasvaa merkittävästi, koska naisille suunnattuja tuotteita ja innovaatioita on vähemmän.

Työelämässä miehisiä ammatteja arvostetaan usein korkeammalle kuin naisvoittoisia aloja.

Se näkyy myös palkoissa.

– Käytän esimerkkinä usein tätä, että autokauppias saa huomattavasti korkeampaa palkkaa kuin vaikka sairaanhoitaja, Brunila sanoo.

Palkkaerojen lisäksi tasa-arvoon vaikuttavat sukupuolittuneet odotukset.

Brunila kuvaa taustalla vaikuttavan kulttuurisia, usein tiedostamattomia hierarkioita, joissa naisten ja tyttöjen tekemää työtä ja tehtäviä arvostetaan keskimäärin vähemmän kuin miesten ja poikien.

– Se alkaa jo siitä, että tytöt saavat vähän vähemmän viikkorahaa ja poikien harrastuksiin pistetään enemmän rahaa kuin tyttöjen, Brunila kertoo.

Naiset kantavat myös suuremman vastuun perhe-elämästä, kodista ja hoivatyöstä.

Isät eivät edelleenkään käytä vanhempainvapaita siinä määrin kuin olisi mahdollista.

– Jos vertaa moniin muihin maihin, niin meillä on hyvin vanhoillinen sukupuolijärjestelmä, Brunila kertoo.

Naisiin kohdistuva väkivalta

Brunilan mukaan kaikkein vakavin tasa-arvo-ongelma Suomessa on naisiin kohdistuva väkivalta.

– Naisiin kohdistuva väkivalta on poikkeuksellisen vahvaa Suomessa, Brunila arvioi.

Joka kolmas nainen Suomessa on kokenut parisuhteessa fyysistä väkivaltaa, fyysisen väkivallan uhkaa tai seksuaaliväkivaltaa, kertoo Naistenlinja.

Seksuaalinen häirintä ei ole myöskään kadonnut työelämästä.

Vuoden 2024 tasa-arvobarometrin mukaan 47 prosenttia naisista ja 22 prosenttia miehistä oli kokenut jonkinlaista häirintää kahden viime vuoden aikana.

Häirintä ilmeni esimerkiksi härskeinä puheina ja vitseinä, vartaloon ja seksuaalisuuteen liittyvänä huomautteluna ja ei-toivottuna kosketteluna.

Tasa-arvo vaatii työtä

Brunila nostaa esiin myös koulutusjärjestelmän, jossa esiintyy vakavia tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusongelmia, kuten rasismia, kiusaamista ja kouluväkivaltaa.

– Koulu ei ole turvallinen paikka kaikille lapsille ja nuorille, Brunila kertoo.

Konkreettista ja tuloksellista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä on tehty Suomessa tähän mennessä lähinnä projektimuotoisesti.

– Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus eivät kehity automaattisesti, ellei niille tehdä koko ajan jotain, Brunila muistuttaa.

Onnistuneita ja konkretiaan iskeviä kokeiluja on tehty eri puolilla Suomea yksittäisissä kouluissa ja työpaikoilla.

– Kehitys ei kehity itsestään. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus eivät kehity, ellei niille koko ajan tehdä jotain, Brunila summaa.

Lue myös: Naisten ulkonäköpaineet näkyvät yhä työelämässä

Fanni Parma MTV Uutiset

Naisen euro on vertauskuva naisten ja miesten väliselle keskimääräiselle palkkaerolle. Shutterstock