Toinen naisvihan muoto on uudempi, kokonaisvaltaisempi ja liittyy pitkälti naisen sukupuoleen.
– Naiseus itsessään käsitetään negatiivisesti. Väitetään, että naiset ovat pinnallisia juonittelijoita, naiseus itsessään on huono ominaisuus. Tämä on internetin sakeilla vesillä leviävä ideologinen näkemys.
Syitä siihen, miksi naisviha on nostanut päätään, ei ole yksiselitteistä vastausta.
Pohjoismainen "The Angry Internet" -raportti julkaistiin viime vuoden lopulla. Raportti osoittaa, että nuoret pohjoismaiset miehet muodostavat osissa verkkoyhteisöjä veljeskuntia, jotka lietsovat vihaa naisia ja tasa-arvoa kohtaan.
– Raportti osoittaa, miten jotkut nuoret miehet asettuvat vastustamaan yhteiskuntaa ja jakavat arvoja ja normeja, jotka ovat suoraan ristiriidassa yhteiskuntiemme keskeisten tavoitteiden – tasa-arvon ja naisten oikeuksien – kanssa, sanoi Tanskan työllisyys- ja tasa-arvoministeri Peter Hummelgaard (sd.) raportin julkaisemisen jälkeen.
Myös Suomen pääministeri Petteri Orpo (kok.) puhui aiheesta maaliskuussa Helsingin Naistenpäivän marssissa. Pääministerin mukaan naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen vaatii isoa asennemuutosta.
– Kuulostaa oudolta, että tämän päivän Suomessa minun pitää sanoa näin.
– Naisten ja tyttöjen puolustamisessa ei ole poliittisia jakolinjoja. Tämä on meidän yhteinen asia, Orpo sanoi puheessaan.