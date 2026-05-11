Julkaistu 34 minuuttia sitten

Erilaiset leikkeet ovat suosittuja ruokia myös Suomessa. Tiedätkö jo niiden erot? Huomenta Suomessa vierailtiin toukokuussa 2026 helsinkiläisravintola Zinnkellerissa selvittämässä täydellisen wieninleikkeen salaisuus. Wienenleikkeen lisäksi on olemassa monia muitakin suosittuja leikkeitä. Tunnetko jo niiden erot? Lue myös: Helsinkiläinen Jarkko perusti ravintolablogin ja asetti itselleen yhden tavoitteen: Testaa Helsingin kaikki wieninleikkeet – näistä asioista tunnistaa taidolla tehdyn perinneannoksen Wieninleike Wieninleike tarjoillaan perinteisesti sitruunan ja persiljan kera.Shutterstock Wieninleike on leikkeistä klassisin ja monille varmasti tuttu ruoka. Wieninleike eli wiener schnitzel on Itävallan kansallisruoka. Alun perin leike on tehty vasikanlihasta, mutta nykyään sitä tarjoillaan myös porsaanfileestä valmistettuna. Leike leivitetään vehnäjauhoilla, kananmunalla ja korppujauhoilla, jonka jälkeen se uppopaistetaan.

Klassinen wieninleikkeen lisuke on sitruunaviipale. Ohessa voi tarjota myös persiljaa, perunasalaattia tai paistettuja perunoita. Suomessa leikkeen kaveriksi saa usein myös ranskanperunat.

Oskarinleike

Oskarinleikkeen juju piilee sen herkullisissa lisukkeissa! Itse leike valmistetaan totutusti porsaan ulkofileepihvistä. Leikkeen lisukkeina tuttuja ovat parsatangot, katkaravut tai hummeri sekä tryffelit.

Annoksen viimeistelee perinteisesti choron-kastike, joka valmistetaan keittämällä viinistä, etikasta, hienonnetusta sipulista, tomaattisoseesta ja rakuunan varsista.

Metsästäjänleike

Perinteisesti metsästäjänleike valmistetaan porsaan ulkofileepihvistä, joka leivitetään ennen paistamista. Ohut pihvi paistetaan kullanruskeaksi ja leikkeen kanssa tarjoillaan sienikastiketta.

Nimensä metsästäjänleike on saanut siitä, että leikkeen seurana nautitaan metsän satoa: tavallisesti herkkusienistä tai kantarelleista valmistettua kastiketta.

Sveitsinleike eli cordon bleu

Sveitsinleikkeen voi tehdä broileristakin.Shutterstock

Kinkulla ja juustolla täytetty sveitsinleike on suomalaisille tuttu liharuoka. Sveitsinleike valmistetaan perinteiseen tapaan paneroidusta vasikan sisäpaistista, mutta ruokalajista on kehittynyt omat versionsa myös nuijitusta porsaanlihasta ja broilerista. Nuijttu liha taitellaan taskuksi ja sen sisään ujutetaan juusto ja kinkku.

Sveitsinleikkeen juustoksi voi valita esimerkiksi emmentalia ja kinkuksi keitto- tai savukinkkua. Perinteisesti sveitsinleike tarjoillaan keitettyjen herneiden ja perunamuusin kanssa.

Havaijinleike

Havaijinleikkeessä paneroidun lihan päälle laitetaan yleensä kinkkua, ananasrengas ja sulatettua juustoa. Se tehdään tavallisesti porsaan- tai broilerinleikkeestä ja tarjoillaan usein perunoiden tai ranskalaisten kanssa.

Annoksen idea perustuu makean ananaksen ja suolaisen lihan yhdistelmään. Havaijinleike on erityisen tuttu grilleistä ja lounasravintoloista Suomessa.

Milanonleike

Milanonleike on Italian vastine klassiselle wieninleikkeelle. Itse asiassa wieninleike on alun perin saanut inspiraationsa nimenomaan Italian keittiöstä.

Milanonleike eroaa wieninleikkeestä niin, että leikkeen paneroinnissa käytetään myös parmesaania. Milanonleike eli cotoletta alla milanese valmistetaan perinteisesti luullisesta vasikankyljyksestä, mutta myös vasikanfileetä käytetään joskus.

Petra Tuominen MTV Uutiset Petra Tuominen työskentelee MTV Uutisissa ruokatoimittajana.

