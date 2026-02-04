Syrjintä on aliraportoitua kaikilla elämänalueilla, sanoo yhdenvertaisuusvaltuutettu.

Yhdenvertaisuusvaltuutetulle tulleiden yhteydenottojen määrä on liki tuplaantunut muutamassa vuodessa.

2019 yhteydenottoja oli noin 1440, vuonna 2025 luku nousi jo noin 2750:een. Valtaosa yhteydenotoista koski syrjintä- ja yhdenvertaisuusasioita.

Valtuutettu kertoo MTV Uutisille, että syrjintä on hyvin aliraportoitua kaikilla elämänalueilla ja yhteydenotot muodostavat ainoastaan jäänvuoren huipun kaikesta yhteiskunnassamme tapahtuvasta syrjinnästä.

– Syrjintä on hyvin aliraportoitua kaikilla elämänalueilla. Yhdenvertaisuusvaltuutetulle tulevat yhteydenotot muodostavat vain jäänvuoren huipun kaikesta yhteiskunnassamme tapahtuvasta syrjinnästä, toteaa johtava erityisasiantuntija Robin Harms.

Lähetä vinkki! Sosiaali- ja terveyssektorin aiheisiin erikoistunut toimittaja Joonas Lepistö avaa yhteiskunnan ajankohtaisia teemoja. Asiantuntijoiden ja kansalaisten kokemusten kautta Lepistö kertoo, missä tilassa Suomen sosiaali- ja terveyspalvelut ovat. Juttuvinkit joonas.lepisto@mtv.fi.

Lisääntyneet yhteydenotot yhdenvertaisuusvaltuutetulle selittyvät monella eri tekijällä.

– Osaksi on kyse siitä, että yhteyskunnassamme avoimesti esiintyvästä rasismista ja esimerkiksi islamofobiasta keskustellaan enemmän kuin aikaisemmin.

– Osaksi on kyse siitä, että monet ihmiset vallitsevassa yhteiskunnallisessa kehityksessä ja taloudellisesti haastavassa tilanteessa kokevat, että periaate ihmisten yhdenvertaisesta kohtelusta on uhattuna ja eriarvoisuus näyttää lisääntyvän, Harms sanoo.

Yhteydenottojen lisääntymiseen vaikuttaa myös se, että yhdenvertaisuusvaltuutettu toimintansa ja viestinnän kautta tulee tunnetummaksi ja yhä useammat ihmiset tunnistavat valtuutetun tahona, joka pystyy puuttumaan syrjintään ja edistämään yhdenvertaisuuden toteutumista.