KooKoon ja Tapparan kokoonpanot ovat maanantai-illan kuudennessa loppuottelussa tismalleen samat kuin viidennessä finaalissa viime lauantaina. KooKoo johtaa sarjaa 3–2 ja voi ratkaista mestaruuden kotijäällään tänään.
Kokoonpanojen muuttumattomuus tarkoittaa sitä, että Tapparan luottohyökkääjä Henrik Haapala on edelleen sivussa. KooKoolta puolestaan puuttuvat edelleen huippuhyökkääjä Ville Meskanen sekä luottopakki Jesper Ahlroth.
Tämä on ensimmäinen kerta finaalisarjan aikana, kun kaksi peräkkäistä ottelua aloitetaan täysin samoilla koostumuksilla.
KooKoon ja Tapparan välinen 6. finaali käynnistyy kello 18.30. Studio MTV Katsomossa jo kello 18.00.
Tässä tilanteessa KooKoo-puolustaja Jesper Ahlroth loukkaantui 4. finaaliottelussa.