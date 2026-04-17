Suomen Kansanopistoyhdistyksen mukaan ministeri Rantasen linjaus maahanmuuttajien kotouttamisesta on ristiriitainen.
Suomen Kansanopistoyhdistys ottaa kantaa sisäministeri Mari Rantasen puheisiin, joiden mukaan Suomessa järjestetty maahanmuuttajien kielikoulutus olisi ”pilipalikursseja”. Yhdistyksen mukaan Rantasen väitteet eivät vastaa todellisuutta.
Kansanopistoyhdistys kirjoittaa tiedotteessaan, että vapaan sivistystyön oppilaitosten järjestämä koulutus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää ja sen leimaaminen on poikkeuksellista ja vähättelee opetusta, jota on rakennettu vuosikymmenten ajan.
Vapaan sivistystyön oppilaitoksissa opiskelee vuosittain 38 000 maahanmuuttajaa, joista 7000 opiskelee kansanopistoissa tavoitteellisessa kotoutumiskoulutuksessa.
Tiedotteen mukaan myös työvoimapoliittinen kotoutumiskoulutus perustuu samoihin opetussuunnitelman perusteisiin ja jos koulutus leimataan ”pilipaliksi”, väite koskee myös tätä koulutusta.
Kansanopistoyhdistyksen mukaan ministeri Rantasen linjaus on ristiriitainen: samaan aikaan kun koulutuksen laatua arvostellaan, valmistelussa oleva ja pian eduskuntakäsittelyyn siirtyvä hallituksen esitys kotoutumiskoulutuksen kehittämisestä keskittää kotoutumiskoulutuksen entistä vahvemmin juuri tähän samaan työvoimapoliittiseen malliin.
Hallituksen esityksessä vapaan sivistystyön oppilaitoksilta poistetaan kotoutumiskoulutuksen lakisääteinen tehtävä ja siihen kohdennettu rajoitus.