Ruotsin miesten jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Sam Hallam on nimennyt ryhmänsä tällä viikolla alkaviin MM-kilpailuihin. Mukana on peräti viisi vuodenvaihteessa nuorten maailmanmestaruuden voittanutta pelaajaa.
Nuorten MM-kisoissa loistaneet Ivar Stenberg, Viggo Björck, Jack Berglund, Love Härenstam ja Anton Frondell ovat kaikki syntyneet vuosina 2006-2008. Ruotsin joukkueella on yhteensä mukana 13 debytanttia ja 11 pelaajaa NHL:stä.
MM-kisajoukkueessa saa olla maksimissaan 22 kenttäpelaajaa ja kolme maalivahtia. Ruotsi aikoo leimata ensimmäiseen otteluun 20 pelaajan passit. Päävalmentaja Sam Hallamin mukaan on vielä mahdollista, että joukkueeseen tulee lisävahvistuksia. Hän hehkuttaa ryhmään valittuja viittä nuorta pelaajaa.
– Olen hieman yllättynyt siitä, että MM-joukkueessa on viisi junioria. En osannut odottaa tätä kauden alkaessa, mutta mielestäni on käynyt kauden aikana yhä selvemmäksi, että kyseessä on pelaajia, jotka pelaavat erittäin korkealla tasolla. Uskon heidän tulevan kuuluvaksi ehdottomaan huippukastiin ja edustamaan Ruotsia tulevissa suurissa turnauksissa. Nuorten MM-kisoilla on merkitystä, sillä he ovat olleet tällaisessa ympäristössä ja voittaneet, Hallam sanoi Aftonbladetille.
Ruotsin MM-turnaus käynnistyy perjantaina Fribourgissa, kun se kohtaa Kanadan. Leijonat pelaa samana päivänä Zürichissä Saksaa vastaan.