Ruotsin miesten jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Sam Hallam on nimennyt ryhmänsä tällä viikolla alkaviin MM-kilpailuihin. Mukana on peräti viisi vuodenvaihteessa nuorten maailmanmestaruuden voittanutta pelaajaa.

Nuorten MM-kisoissa loistaneet Ivar Stenberg, Viggo Björck, Jack Berglund, Love Härenstam ja Anton Frondell ovat kaikki syntyneet vuosina 2006-2008. Ruotsin joukkueella on yhteensä mukana 13 debytanttia ja 11 pelaajaa NHL:stä.

MM-kisajoukkueessa saa olla maksimissaan 22 kenttäpelaajaa ja kolme maalivahtia. Ruotsi aikoo leimata ensimmäiseen otteluun 20 pelaajan passit. Päävalmentaja Sam Hallamin mukaan on vielä mahdollista, että joukkueeseen tulee lisävahvistuksia. Hän hehkuttaa ryhmään valittuja viittä nuorta pelaajaa.

