Sateenkaarivierailut halutaan pois kouluista – tällaisia oppitunteja Setan järjestöt pitävät Seta järjestää tilatusti kouluissa opetusta seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta. KUVAT: LEHTIKUVA, SETA. KUVANKÄSITTELY: MTV. Julkaistu 20.04.2026 16:43 (Päivitetty 21.04.2026 13:56 ) Joonas Mustonen joonas.mustonen@mtv.fi Seta kertoo, mistä kouluihin järjestettävissä sateenkaarivierailussa on kyse. MTV Uutisten viime viikolla julkaisema kysely seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ajavan Priden sijoittumisesta vasemmisto–oikeisto-akselilla nostatti puheenaiheen. Kyselyn mukaan Pride koettiin olevan kallellaan vasemmistoon. Juttu jatkuu Lue lisää: MTV:n Pride-kyselyssä paljastui puoluekannan vaikutus – yksi kysymys jakaa mielipiteitä 2:36 Katso kyselyn tulokset tästä. MTV Asian ytimessä -ohjelmaan kutsutut europarlamentaarikko Sebastian Tynkkynen (ps.) ja Helsinki Priden toiminnanjohtaja Annu Kemppainen eivät päässeet yhteisymmärrykseen siitä, onko Pride puolueeton vai ei.

Tynkkynen väläytti myös tukien vetämistä pois sekä Helsinki Pridelta että sateenkaari-ihmisten oikeuksia ajavalta ihmisoikeusjärjestö Setalta.

Julkisuudessa on esitetty myös aloitteita, joissa vaaditaan Setaa pois kouluista. Setan mukaan ilmiö on nähtävillä myös muualla Euroopassa.

Tällaista opetusta kouluissa annetaan

Setan jäsenjärjestöt järjestävät tilauksesta sateenkaarivierailuja alakoulun 5. ja 6. luokkalaisille, yläkoululaisille sekä toiselle asteelle.

Setasta korostetaan, että kouluvierailuita toteuttavat Setan jäsenjärjestöjen työntekijät ja vapaaehtoiset.

Setan jäsenjärjestöt ovat itsenäisiä yhdistyksiä, jotka eivät edusta kouluvierailuita tehdessään Setaa vaan itseään. Yhdistykset voivat käyttää Setan konseptia, mutta se ei tee kouluvierailuista Setan toimintaa vaan niiden omaa, valtakunnallisesta Setasta täsmennetään.

Opintosuunnitelmiin perustuva sateenkaarivierailu on oppitunti seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta, Seta kertoo sivuillaan.

– Sateenkaarivierailut käsittelevät sitä, että ihmiset voivat olla heteroita, homoja, bi- ja panseksuaaleja tai aseksuaaleja tai heidän sukupuolensa voi olla jotain muuta kuin syntymässä määritetty tai heidän kehossaan voi olla intersukupuolisia piirteitä. Näiden lisäksi vierailu sisältää tietoa normien vaikutuksesta ja lasten ja nuorten oikeuksista olla oma itsensä myös koulussa, Seta kertoo.

Oppitunnit eivät Setan mukaan ole seksuaalikasvatusta, vaan ensisijaisesti moninaisuus- ja ihmisoikeuskasvatusta, ja perustuvat opintosuunnitelmiin.

– Sukupuolen tai seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta puhuminen ei myöskään muuta lasta tai nuorta miksikään – homous tai transihmisyys ovat ihmisen sisäsyntyisiä ominaisuuksia, joihin ei voi ulkopuolelta vaikuttaa.

Lue myös: Kansanedustajien keskustelu seksuaalikasvatuksesta äityi väittelyksi

Vierailu on täydentävää opetusta, sillä kaikilla opettajilla ei ole riittävää koulutusta, aikaa tai muita resursseja aiheen käsittelyyn. Vierailusta päättävät koulut itsenäisesti.

Sateenkaarivierailuita on toteutettu kourallinen, ja ne on otettu hyvin vastaan, Seta kertoo.

Tavoitteena turvallinen olo

Setan mukaan pyrkimykset rajoittaa moninaisuus- ja ihmisoikeuskasvatusten tuomisesta kouluun herättää huolta.

– Tieto seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta on lapsen edun mukaista ja osa perusopetusta. Sateenkaariteemojen käsittely on osa syrjinnän ja kiusaamisen ehkäisyä ja lapsen oikeuksien toteutumista, Seta kirjoittaa sivuillaan.

Lopputulokseksi tavoitellaan turvallista oloa jokaiselle koulussa olevalle lapselle ja nuorelle riippumatta sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta.

Juttua korjattu 21.4. kello 13.56: Sateenkaarivierailuja ei järjestä valtakunnallinen Seta vaan sen jäsenjärjestöt, jotka ovat itsenäisiä yhdistyksiä. Juttua täydennetty useista kohdista tältä osin ja tieto on lisätty myös otsikkoon.

Miksi Pride ei edusta sinua, Sebastian Tynkkynen? Katso Katsomosta keskustelu, jossa mukana Tynkkysen kanssa oli Priden toiminnanjohtaja Annu Kemppainen.

Joonas Mustonen MTV Uutiset

