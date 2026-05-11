Jethro Rostedt voitti kymmeniätuhansia netin kohutusta ohjelmasta.
Liikemies Jethro Rostedt voitti kohutun Pacthouse-sarjan. Voitostaan hän kuittasi yli 50 000 euron palkintopotin. Sarjaa esitettiin Kick-streemausalustalla netissä.
Rostedt iloitsee voitostaan Instagramissaan.
– OMG. Väsynyt, papin siunaama ja erittäin onnellinen, Rostedt kirjoittaa postauksensa yhteyteen.
Hän kertoo videollaan olon olevan "rapea" kymmenen päivän koettelemuksen jäljiltä.
– Kiitoksia kaikille. Tällaista se on kisaaminen. Tiedä siitä olinko paras, mutta hauskaa oli koko rahan edestä, Rostedt sanoo.
Rostedtin lisäksi Kreikassa kuvatussa ohjelmassa nähtiin muun muassa Sara Chafak, Amanda Harkimo ja Henny Harjusola.