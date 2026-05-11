Ilmoitusten mukaan vanhukset ja ikäihmiset eivät ole aina ymmärtäneet, mitä ovat ostaneet.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV kertoo saaneensa kuluttajilta viime kesästä lähtien kymmeniä yhteydenottoja aurinkopaneeleja ja niihin kytkettäviä akustoja myyvästä Seron-nimisestä yrityksestä.



Yhteydenottojen mukaan Seronin toimintatapana on tulla kutsumatta kuluttajan kotiin. Sen jälkeen kuluttajalle myydään painostavilla ja hoputtavilla keinoilla verraten kallis, jopa yli 10 000 euron hintainen järjestelmä. Ilmoitusten mukaan painostavan menettelyn kohteina ovat olleet iäkkäät ja muistisairaat kuluttajat, jotka eivät aina ole ymmärtäneet, mitä heille myydään tai miten se hyötyvät akustosta.



Kuluttaja-asiamies kehottaa valppauteen Seronin kanssa asioidessa.

– Yksittäiset virheet kotimyynnissä ovat ymmärrettäviä, mutta kymmenien kuluttajien samansuuntaiset yhteydenotot kielivät piittaamattomuudesta kuluttajansuojaa ja kuluttajia kohtaan, sanoo kuluttaja-asiamies Katri Väänänen KKV:n tiedotteessa.