Ilves osallistuu toista kertaa historiassaan Spengler Cupiin.
Tampereen Ilves pelaa joulukuussa Spengler Cupissa, maailman vanhimmassa kansainvälisessä seurajoukkueiden jääkiekkoturnauksessa.
Ilves osallistuu Sveitsin Davosissa kiekkoiltavaan Spengler Cupiin toista kertaa historiassaan. Ensimmäinen kerta oli 54 vuotta sitten vuonna 1972, jolloin tamperelaisseura sijoittui kolmanneksi.
26.–31. joulukuuta 2026 pelattavaan turnauksessa pelaavat myös isäntäjoukkue HC Davos, niin ikään sveitsiläinen SCL Tigers, saksalainen Adler Mannheim, Yhdysvaltojen yliopistopelaajista koottu U.S. Collegiate Selects ja ruotsalainen Frölunda HC.
Spengler Cupin voitti viime joulukuussa Davos. Suomesta mukana ollut HIFK hävisi kaikki kolme otteluaan.
Spengler Cup järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1923. Perinteikäs turnaus pelataan tänä vuonna 98. kertaa.