Järjestäytynyt rikollisuus soluttautuu vankiloihin | MTV Uutiset

Näin järjestäytynyt rikollisuus yrittää soluttautua vankiloihin – työntekijöillä lukuisia asiattomia suhteita vankeihin 7:56 Järjestäytynyt rikollisuus pyrkii soluttautumaan vankiloihin. Millainen riski se on ja miten se tapahtuu? Katso haastattelu videolta. Julkaistu 18.04.2026 08:05 Pekka Lehtinen pekka.lehtinen@mtv.fi Tiia Palmén tiia.palmen@mtv.fi Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) mukaan järjestäytynyt rikollisuus pyrkii soluttautumaan vankiloihin ja vaikuttamaan Risen virkamiehiin tai sidosryhmiin. Suomen vankiloissa on tällä hetkellä ennätyksellisen paljon eli noin 350 järjestäytyneeseen ja verkostomaiseen rikollisuuteen kytkeytyvää vankia. Risen mukaan tämä on suuri riski vankilaturvallisuudelle, viranomaistoiminnalle ja yhteiskunnan luottamukselle. Rikosseuraamuslaitos onkin tehostanut toimintaansa järjestäytyneen rikollisuuden vaikuttamispyrkimysten ehkäisemiseksi. Erityisasiantuntija Sami Peltovuoma kertoi Rikospaikan haastattelussa, että parilta viime vuodelta on nelisenkymmentä tapausta, joissa Risessä työskentelevällä henkilöllä on ollut selkeä epäasiallinen suhde vankiin. – Tämä koskee pientä osaa meidän henkilökunnastamme, mutta jokainen tällainen tapaus on liikaa ja voi seurauksiltaan olla hyvinkin haitallinen, Peltovuoma sanoi. Vaikuttamisyritykset ovat turvallisuusuhka Tutkimusten mukaan järjestäytyneeseen rikollisuuteen sidoksissa olevat henkilöt ovat usein sosiaalisesti taitavia ja manipulatiivisia. Vankilat muodostavat työympäristön, jossa riski epäasiallisen vaikuttamisen, painostamisen ja uhkailun kohteeksi joutumiselle on tavallista suurempi. Risen tietoon tulleista tapauksista aivan kaikki eivät suoraan linkity järjestäytyneeseen rikollisuuteen, mutta vaikuttamisyrityksissä on kyse vakavasta turvallisuusuhasta. – He pyrkivät tällaisella yhteydellä saamaan muista vangeista tietoa ja halutaan vaikuttaa siihen, millaisia toimintamahdollisuuksia järjestäytyneen rikollisuuden toimijat vankiloissa saavat, Peltovuoma kuvaa.

– Voidaan pyrkiä myös saamaan vankiloihin sisään luvattomia aineita tai luvattomia tavaroita, esimerkiksi puhelimia. Ja pahimmillaan tämä voi johtaa siihen, kuten Ruotsissa, että tulee väkivaltaisia vapauttamisyrityksiä. Sellaisia meillä ei onneksi ole ollut.

Riskejä ei tunnisteta tarpeeksi

Järjestäytyneen rikollisuuden epäasiallinen vaikuttaminen ulottuu myös muualle kuin vankiloihin. Esimerkiksi vaikuttamisyritykset oikeusjärjestelmän viranomaisiin on kasvava ongelma kaikissa Pohjoismaissa, osoittaa uusi tutkimus.

Helsingin yliopiston ja Poliisiammattikorkeakoulun tutkimuksessa havaittiin, että järjestäytyneet rikollisverkostot pyrkivät uhkailun ja painostuksen keinoin vaikuttamaan poliiseihin, vankilahenkilöstöön ja muihin oikeusviranomaisiin kaikissa Pohjoismaissa. Ilmiön laajuus kuitenkin vaihtelee maittain, ja systemaattisen tiedon puute vaikeuttaa kokonaisarviointia.

Tutkimus osoitti lisäksi, että käytetyt vaikuttamiskeinot ovat usein odotettua hienovaraisempia ja siksi ne ovat vaikeasti havaittavia ja todennettavia. Yhteinen haaste Pohjoismaissa onkin se, että näitä rikoksia ilmoitetaan poliisille ja käsitellään oikeusjärjestelmässä varsin vähän.

– Järjestäytyneen rikollisuuden toimintatavat ovat muuttuneet siten, että epäasiallinen vaikuttaminen on noussut yhä keskeisemmäksi keinoksi. Mikäli tätä riskiä ei tunnisteta riittävästi, vaarantuvat sekä oikeusjärjestelmän toimivuus että kansalaisten luottamus siihen, tutkijatohtori Emma Villman Helsingin yliopistosta tutkimusta koskevassa tiedotteessa.

Suomi erottuu muista Pohjoismaista kahdella tavalla. Viranomaisiin kohdistuvista rikoksista määrättävät rangaistukset ovat keskimäärin lievempiä, ja Suomen lainsäädäntö ei tunnista tiettyjä ammattiryhmiä erityisen suojelun kohteiksi.

– On tärkeää, että Suomi ottaa Ruotsin kokemuksista oppia. Ruotsin panostukset tietoisuuden lisäämiseen ja organisaatioiden resilienssin vahvistamiseen tarjoavat konkreettisia esimerkkejä siitä, miten ilmiöön voidaan puuttua, Villman toteaa.

