Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) mukaan järjestäytynyt rikollisuus pyrkii soluttautumaan vankiloihin ja vaikuttamaan Risen virkamiehiin tai sidosryhmiin.
Suomen vankiloissa on tällä hetkellä ennätyksellisen paljon eli noin 350 järjestäytyneeseen ja verkostomaiseen rikollisuuteen kytkeytyvää vankia.
Risen mukaan tämä on suuri riski vankilaturvallisuudelle, viranomaistoiminnalle ja yhteiskunnan luottamukselle. Rikosseuraamuslaitos onkin tehostanut toimintaansa järjestäytyneen rikollisuuden vaikuttamispyrkimysten ehkäisemiseksi.
Erityisasiantuntija Sami Peltovuoma kertoi Rikospaikan haastattelussa, että parilta viime vuodelta on nelisenkymmentä tapausta, joissa Risessä työskentelevällä henkilöllä on ollut selkeä epäasiallinen suhde vankiin.
– Tämä koskee pientä osaa meidän henkilökunnastamme, mutta jokainen tällainen tapaus on liikaa ja voi seurauksiltaan olla hyvinkin haitallinen, Peltovuoma sanoi.
Vaikuttamisyritykset ovat turvallisuusuhka
Tutkimusten mukaan järjestäytyneeseen rikollisuuteen sidoksissa olevat henkilöt ovat usein sosiaalisesti taitavia ja manipulatiivisia. Vankilat muodostavat työympäristön, jossa riski epäasiallisen vaikuttamisen, painostamisen ja uhkailun kohteeksi joutumiselle on tavallista suurempi.
Risen tietoon tulleista tapauksista aivan kaikki eivät suoraan linkity järjestäytyneeseen rikollisuuteen, mutta vaikuttamisyrityksissä on kyse vakavasta turvallisuusuhasta.
– He pyrkivät tällaisella yhteydellä saamaan muista vangeista tietoa ja halutaan vaikuttaa siihen, millaisia toimintamahdollisuuksia järjestäytyneen rikollisuuden toimijat vankiloissa saavat, Peltovuoma kuvaa.