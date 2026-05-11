Käärijä, Tommy Cash ja Joost Klein julkaisevat yhdessä musiikkia.
Kolme viime vuosien euroviisusuosikkia, Käärijä, Joost Klein ja Tommy Cash, yhdistivät voimansa uudella yhteiskappaleella, joka julkaistaan maanantaina 11. toukokuuta.
Kolmikko postasi Instagramiin maistiaisklipin tulevasta kappaleestaan, jonka musiikkivideo huokuu poikabändienergiaa.
Euroviisuviikon kynnyksellä julkistettu uutinen yhteiskappaleesta sai fanien pasmat sekaisin.
– Pyhä kolminaisuus on täällä! yksi kirjoittaa Instagram-julkaisun kommenttikentässä.
– Nipistäkää joku minua, miten tämä on todellista? toinen hämmästelee.
– Paras poikabändi ikinä, kolmas linjaa.
– En malta odottaa! neljäs intoilee.
– Olen sanaton, viides hekumoi.