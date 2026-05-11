Alankomaalaisen lintuharrastajan uskotaan olleen ensimmäinen hantatartunnan saanut virusristeilyn matkustaja.
Suurta huomiota saaneen hantavirustartuntojen sarjan aiheuttaneen risteilyn ensimmäinen potilas oli alankomaalainen ornitologi Leo Schilperoord. Asiasta kertovat useat tiedotusvälineet, muun muassa Newsweek ja the New York Post. New York Post kertoo tunnistaneen alankomaalaismiehen tämän kotikylän lehdessä julkaistusta kuolinilmoituksesta.
Jos upotus ei näy, voit katsoa sen täältä.
Tartuntaketjun ensimmäistä potilasta kutsutaan usein termillä "patient zero" eli potilas nolla, josta tartunta on levinnyt muihin taudin saaneisiin.
Schilperoord, 70, ja hänen vaimonsa Mirjam Schilperoord-Huisman, 69, olivat viiden kuukauden matkalla Etelä-Amerikassa, jossa he kiersivät Argentiinasta Chilen ja Uruguayn kautta takaisin Argentiinaan lintuja tarkkailen.
19:36