Hän oli hantavirusristeilyn "potilas nolla"

Schilperoord, 70, ja hänen vaimonsa Mirjam Schilperoord-Huisman , 69, olivat viiden kuukauden matkalla Etelä-Amerikassa, jossa he kiersivät Argentiinasta Chilen ja Uruguayn kautta takaisin Argentiinaan lintuja tarkkailen.

Hantaviruksesta keskusteltiin myös Huomenta Suomen Etupiirissä. MTV Uutisten ulkomaantoimittajat kertaavat, mitä tapauksesta tiedetään.

Huhtikuun alussa pariskunta nousi MV Hondiukseen. Myöhemmin, 6. huhtikuuta, Schilperoord alkoi oireilla kuumeella, pää- ja vatsakivulla sekä ripulilla. Hän kuoli laivalla viittä päivää myöhemmin.

Puoliso Mirjam Schilperoord-Huisman nousi aluksesta 24. huhtikuuta Santa Helenan saarella ja matkusti Etelä-Afrikan Johannesburgiin. Hänen kuntonsa kuitenkin romahti lentokentällä ja hän oli liian sairas lentämään kotiin. Schilperoord-Huisman kuoli seuraavana päivänä.