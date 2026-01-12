Päävalmentaja Xabi Alonso lähtee espanjalaisjätti Real Madridin peräsimestä, seura tiedottaa.

Alonson sopimus on purettu seuran mukaan osapuolten yhteisymmärryksessä. 44-vuotias Alonso ehti valmentaa Realia vain yhdeksän kuukauden ajan.

Päävalmentajan paikan ottaa pitkän uran seuran junioriakatemiassa tehnyt Alvaro Arbeloa. Real Madridin kakkosjoukkue Castillaa valmentanut Arbeloa on Alonson vanha joukkuekaveri.

Sekä Alonso että Arbeloa liittyivät Realiin vuonna 2009. Alonson lähdettyä vuonna 2014 Arbeloa jatkoi madridilaisseurassa vielä kahden vuoden ajan.

– Xabi Alonso tulee aina olemaan Real Madridin fanien rakastama ja ihailema, koska hän on Real Madridin legenda ja on aina edustanut seuramme arvoja. Real Madrid on aina hänen kotinsa, seura sanoo tiedotteessaan.

Real Madrid on Espanjan jalkapalloliigassa toisena neljä pistettä FC Barcelonan takana. Sunnuntaina joukkue kuitenkin koki El Clasicossa 2–3-tappion päävastustajalleen Espanjan Super cupin loppuottelussa. Mestarien liigassa Real kärsi syyskaudella tappiot Liverpoolille ja Manchester Citylle.