Euroopan jalkapalloliitto Uefa on määrännyt Benfican Gianluca Prestiannin väliaikaisesti yhden ottelun pelikieltoon.
Prestiannin väitetään solvanneen Real Madridin brasilialaistähti Vinicius Junioria joukkueiden välisessä Mestarien liigan ottelussa viime viikolla.
Prestianni ei siis pääse pelaamaan joukkueiden väliseen pudotuspelien toiseen osaotteluun keskiviikkona. Tapauksen tutkintaa jatketaan Uefan kurinpidossa. Mikäli Prestianni todetaan syylliseksi, seuraa hänelle ainakin 10 ottelun pelikielto.
Prestianni on kiistänyt solvanneensa Viniciusta rasistisesti.
Real Madrid ja Benfica kohtaavat toisessa osaottelussa keskiviikkona kello 22.00. Real voitti ensimmäisen osaottelun maalein 1–0.