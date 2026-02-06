Saudi-Arabian jalkapalloliiga on varoittanut Cristiano Ronaldoa tähtipelaajan osoittamien mielenilmausten jälkeen.

Portugalilaishyökkääjä, 41, jätettiin ulos Al Nassrin joukkueesta, kun se pelasi maanantaina liigaottelun Al Riyadhia vastaan.

Portugalilainen lehti A Bola kertoi, että Ronaldo kieltäytyi pelaamasta. Hän on ollut tyytymätön siihen, miten Saudi-Arabian julkinen sijoitusrahasto (PIF) on johtanut tukemiaan seuroja.

Ronaldon entinen Real Madrid joukkuekaveri Karim Benzema siirtyi kilpailija Al Hilaliin aiemmin tällä viikolla. BBC:lle kerrottiin, että tämä on pääsyy portugalilaisen turhautumiseen.

Sekä Al Nassr että Al Hilal – maan menestynein seura 19 liigamestaruudellaan – ovat PIF:n hallinnoimien joukkueiden joukossa. PIF tukee myös Newcastle Unitedia.

– Saudi Pro League on rakentunut yksinkertaisen periaatteen mukaisesti: jokainen seura toimii itsenäisesti samojen sääntöjen mukaan, liigan tiedotus vastasi.

– Cristiano on ollut täysin sitoutunut Al Nassrin toimintaan saapumisestaan lähtien ja hänellä on ollut tärkeä rooli seuran kasvussa ja tavoitteissa. Kuten kuka tahansa huippu-urheilija, hän haluaa voittaa.

