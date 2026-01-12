Liiketoiminta ja kehitys

Ominaisuus johti siihen, että X-alustalle tulvi naisista ja tytöistä tekoälyn avulla tehtailtua sisältöä, joissa heiltä on riisuttu vaatteet tai heidät on asetettu nöyryyttäviin seksuaalisiin tilanteisiin.

Kohun keskiössä on Grokin uusi kuvien ja videon generoinnin Imagine-ominaisuus, jolla käyttäjät voivat pyytää tekoälyä generoimaan uuden, muokatun version toisen käyttäjän julkaisemasta sisällöstä.

X:n tekoälyalusta riisuu naisia ja tyttöjä – Suomi odottaa EU:n toimia

Suomessa katsotaan EU:n suuntaan

Myös Suomessa viranomaiset seuraavat tilannetta, vaikka liikenne- ja viestintävirasto Traficom ei olekaan ryhtynyt omiin toimiin X:ää vastaan.

– Tämä on ilman muuta huolestuttava ilmiö, että tekoälypalvelua käytetään tällaisiin tarkoituksiin, kertoo STT:lle liikenne- ja viestintävirasto Traficomin yksikönpäällikkö Jarmo Riikonen .

Alaikäisiä uhrien joukossa

Liikenne- ja viestintäministeriöstä (LVM) kerrotaan STT:lle, että Suomella ei ole omaa toimivaltaa valvoa X:ää, koska valvonta perustuu EU:ssa alkuperämaahan, joka EU:ssa useimpien yhdysvaltalaisen teknologiayhtiöiden kannalta on Irlanti.

Voisiko X:n tai sen tekoälyominaisuuksien käytön estäminen koko EU-alueella tulla harkintaan, jos yhtiö ei suostu muuttamaan käytäntöjään?