EU-komissio avaa tutkinnan Sheinistä – syynä lapsia muistuttavat seksinuket 2:04 Katso myös video marraskuulta: Mielenosoittajat tunkeutuivat Shein-kaupan avajaisiin Pariisissa. Julkaistu 17.02.2026 13:06 (Päivitetty 17.02.2026 14:00 ) MTV UUTISET – STT Tutkinta voi johtaa esimerkiksi ultrapikamuotikaupan sakkoihin tai tilapäiseen käyttökieltoon. EU-komissio kertoi keskiviikkona avaavansa tutkinnan kiinalaisesta verkkokauppaketjusta Sheinistä. Tutkinta tehdään EU:n digipalvelusäädöksen (DSA) nojalla. Se koskee muun muassa sitä, miten Shein pyrkii estämään laittomien tuotteiden myynnin EU:ssa. Näihin lukeutuvat esimerkiksi kohuja aiheuttaneet lasten näköiset seksinuket. Ultrapikamuotia myyvän Sheinin verkkokaupassa olleet lapsenkasvoiset ja -vartaloiset seksinuket aiheuttivat viime vuonna kohun Ranskassa samaan aikaan, kun verkkokauppa oli avaamassa ensimmäistä kivijalkamyymäläänsä Ranskaan. Kohun jälkeen Shein poisti nuket myynnistä. Ranskan viranomaiset aloittivat nukkejen vuoksi toimet alustan sulkemiseksi maassa, mutta Ranskan korkein oikeus torppasi asian, koska nuket oli jo poistettu myynnistä. Lue myös: EU penää kiinalaiselta verkkokauppajätti Sheiniltä selvitystä lapsia muistuttavista seksinukeista ja aseista Koukuttava pistejärjestelmä Samalla tutkitaan myös Sheinin verkkokaupan pistejärjestelmää ja sen mahdollisesti kuluttajia koukuttavia ominaisuuksia. Lisäksi komissio haluaa lisätietoja Sheinin suosittelujärjestelmästä ja sen läpinäkyvyydestä.

Euroopan kuluttajajärjestö teki viime kesänä valituksen samasta aiheesta komissiolle. Tuolloin järjestön pääjohtaja Agustin Reyna sanoi, että Sheinin alusta on suunniteltu aiheuttamaan riippuvuutta.

– Sitä ohjaavat tehokkaat algoritmit, jotka maksimoivat kuluttajien sitoutumisen ja ylikulutuksen. Odotamme viranomaisilta vahvaa ja nopeaa reagointia manipuloivien käytäntöjen lopettamiseksi ja koko toimialan laajuisen tutkinnan aloittamiseksi, Reyna sanoi.

Uhkana sakot tai palvelun keskeytys

Vielä ei ole tiedossa, kauanko tutkinta kestää. Komissio jatkaa nyt todisteiden keräämistä lähettämällä Sheinille ja muille osapuolille lisää tietopyyntöjä aiheesta.

Jos komissio toteaa tutkinnassaan Sheinin syyllistyneen DSA:n rikkomiseen, se voi esimerkiksi määrätä alustalle sakkoja tai keskeyttää palvelun käytön väliaikaisesti. Se voi myös vaatia yrityksiä muuttamaan toimintatapojaan.

Sheinin Euroopan-toimintojen viestintäjohtaja Robin Kiely totesi yrityksen lähettämässä tiedotteessa, että yritys ottaa DSA:n vaatimukset "vakavasti" ja sanoo yrityksen tekevän yhteistyötä EU:n kanssa asiassa.

– Alaikäisten suojeleminen ja haitallisen sisällön ja käyttäytymisen riskin vähentäminen ovat keskeisiä siinä, miten kehitämme ja käytämme alustaamme. Jaamme viranomaisten tavoitteen varmistaa turvallinen ja luotettava verkkoympäristö ja jatkamme rakentavaa yhteistyötä.

Juttua päivitetty 17.2. kello 14.00: Lisätty Robin Kielyn kommentit.