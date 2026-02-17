Tutkinta voi johtaa esimerkiksi ultrapikamuotikaupan sakkoihin tai tilapäiseen käyttökieltoon.
EU-komissio kertoi keskiviikkona avaavansa tutkinnan kiinalaisesta verkkokauppaketjusta Sheinistä.
Tutkinta tehdään EU:n digipalvelusäädöksen (DSA) nojalla. Se koskee muun muassa sitä, miten Shein pyrkii estämään laittomien tuotteiden myynnin EU:ssa. Näihin lukeutuvat esimerkiksi kohuja aiheuttaneet lasten näköiset seksinuket.
Ultrapikamuotia myyvän Sheinin verkkokaupassa olleet lapsenkasvoiset ja -vartaloiset seksinuket aiheuttivat viime vuonna kohun Ranskassa samaan aikaan, kun verkkokauppa oli avaamassa ensimmäistä kivijalkamyymäläänsä Ranskaan. Kohun jälkeen Shein poisti nuket myynnistä.
Ranskan viranomaiset aloittivat nukkejen vuoksi toimet alustan sulkemiseksi maassa, mutta Ranskan korkein oikeus torppasi asian, koska nuket oli jo poistettu myynnistä.
Lue myös: EU penää kiinalaiselta verkkokauppajätti Sheiniltä selvitystä lapsia muistuttavista seksinukeista ja aseista
Koukuttava pistejärjestelmä
Samalla tutkitaan myös Sheinin verkkokaupan pistejärjestelmää ja sen mahdollisesti kuluttajia koukuttavia ominaisuuksia. Lisäksi komissio haluaa lisätietoja Sheinin suosittelujärjestelmästä ja sen läpinäkyvyydestä.