Romanssisimulaatiopelit, joissa eletään naispäähenkilön rakkauselämää on saanut suosiota Kiinan liäksi myös länsimaissa. Kiinassa pelätään syntyvyyden laskua.

33-vuotiaalla virkanaisella Zhou Youzilla on virtuaalipoikaystävä, joka on taidemaalari.

Rakastavaiset viettävät aikaa kuten tavalliset pariskunnat: He ottavat kuvia, juttelevat ja halailevat. Erona kuitenkin on se, että kaikki tapahtuu vain virtuaalimaailmassa.

– Joskus kun menen ulos, laitan hänet viereeni, Youzi kertoo ja näyttää, miten hän asettelee tabletin viereensä pystyasentoon.

– Se tuntuu melkein siltä, että hän istuisi vieressäni.

Ei häiritse elämää

Romanssisimulaatiopelit, joissa pelataan romanssia kokevan naispäähenkilön roolia, on saanut Kiinassa suuren suosion. Suosio on kasvussa myös länsimaissa.

Youzin mielestä virtuaalipoikaystävässä onkin useita hyötyjä. Hän kertoo tottuneensa virtuaalirakkauteen ajan kanssa yhä enemmän. Ennen hän tunsi paineita kumppanin löytämiseen, mutta nyt paineita ei enää ole. Oikean ihmisen kanssa tuntuu helposti, että pitäisi olla yhdessä koko ajan. Pelihahmon kanssa taas voin avata pelin silloin, kun kaipaan häntä, ja sulkea sen, kun haluan tehdä omia asioitani, Youzi selittää. Youzin mukaan virtuaalipoikaystävä tuo elämään aitoa rakkauttakin. Häntä ei voi koskaan oikeasti saavuttaa, mutta tutustuminen on silti hyvin palkitsevaa. Kun vastaanotat hänen rakkautensa, ymmärrät miltä tuntuu olla aidosti rakastettu ja samalla opit rakastamaan itseäsi, Youzi kertoo.