Miljardööri Elon Muskin omistama sosiaalisen median alusta X ilmoittaa estäneensä alueellisesti riisuntakuvien luomisen oikeista ihmisistä Grok-tekoälyllä.
Viestipalvelu X:ään on viime viikkoina tulvinut naisten ja lasten kuvista muokattuja seksualisoituja riisuntakuvia, mikä hälytti usean maan viranomaiset.
X-alusta ilmoitti tänään keskiviikkona estävänsä toiminnon alueilla, joissa tuotettu sisältö saattaa olla laitonta.
– Olemme sitoutuneet tekemään X:stä turvallisen alustan kaikille, ja meillä on nollatoleranssi lasten seksuaaliseen hyväksikäyttömateriaaliin sekä tahdonvastaiseen alastomuuteen ja seksuaaliseen sisältöön, lausunnossa sanotaan.
Britanniassa väläyteltiin pääsyn estämistä X:ään, ja Indonesia sekä Malesia toteuttivat eston.
X:n tuoreesta päätöksestä kerrottiin sen jälkeen, kun Yhdysvalloissa Kalifornian oikeusministeri kertoi käynnistäneensä tutkinnan Grokin kehittäneestä xAI:sta.
Suomessa liikenne- ja viestintävirasto Traficom kertoi aiemmin tällä viikolla STT:lle seuraavansa tilannetta, mutta omiin toimenpiteisiin se ei ollut ryhtynyt X:ää vastaan. Suomessa odotettiin, mihin toimiin EU-tasolla päädytään.