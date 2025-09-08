Somepäätös raivostutti Nepalissa, ainakin 16 kuollut

LK 8.9.2025 Mielenosoittajat kantoivat haavoittunutta Nepalin pääkaupungissa Kathmandussa.
Mielenosoittajat kantoivat haavoittunutta miestä Nepalin pääkaupungissa Kathmandussa.AFP / Lehtikuva
Nepalin pääkaupungissa Kathmandussa ainakin 16 ihmistä on kuollut mielenosoittajien ja poliisien yhteenotoissa, kertoo poliisi. Lisäksi noin sata ihmistä on hoidettavana, heistä osa poliiseja.

Poliisi käytti muun muassa kyynelkaasua ja vesitykkejä pitääkseen mielenosoittajat poissa hallintorakennusten luota.

Mielenosoitukset saivat alkunsa Nepalin hallituksen päätöksestä estää pääsy useille rekisteröitymättömille sosiaalisen media alustoille, kuten Facebookiin, Youtubeen, Instagramiin ja X:ään. 

Palveluilla on Nepalissa useita miljoonia käyttäjiä.

Mielenosoittajien mukaan he vastustavat somekiellon lisäksi myös maansa syvään juurtunutta korruptiota.

Nepalin hallitus oli vaatinut nyt estettyjä somealustoja rekisteröitymään ja muun muassa nimittämään yhteyshenkilön valitusten käsittelyä varten.

Jo aiemmin heinäkuussa Nepalin hallitus esti Telegram-sovellukset käytön. 

Aiemmin myös Tiktok-videopalvelu oli kuukausien ajan suljettuna, mutta pääsy siihen sallittiin uudelleen, kun palvelu oli myöntynyt viranomaisten vaatimuksiin.

