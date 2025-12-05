EU-komissio antaa 120 miljoonan euron sakot miljardööri Elon Muskin viestipalvelu X:lle.
Elon Muskin saamien sakkojen syynä ovat muun muassa käyttäjien varmentamiseen ja läpinäkyvyyteen liittyvät ongelmat.
Sakot ovat ensimmäiset EU:n digipalvelusäädöksen nojalla annetut sakot.
Tutkinta asiasta alkoi joulukuussa 2023.
Komissiolla on käynnissä myös tutkinta X:n algoritmeista, joka jatkuu edelleen. X:n epäillään manipuloivan alustan toimintaa niin, että äärioikeistolaiset julkaisut ja poliitikot saavat suurempaa näkyvyyttä kuin muut poliittiset ryhmittymät.