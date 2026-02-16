Viestipalvelu X:ssä (entinen Twitter) on raportoitu laajoista toimintahäiriöistä eri puolilla maailmaa.

X:ssä on viestien näkymisessä ja sivuston latautumisessa on ongelmia muun muassa Suomessa.



Verkkosivustojen ja -palvelujen toimintaa seuraavan Downdetector-palvelun mukaan käyttäjät ovat raportoineet ongelmista Suomen lisäksi muun muassa Yhdysvalloissa, Saksassa, Japanissa ja Brasiliassa.

Käyttäjäilmoitusten perusteella ongelmia on sekä sivustossa että sovelluksessa.

X-alustan edellisestä vastaavasta kaatumisesta on kulunut vain kuukausi, sillä monilla palvelun käyttäjillä oli ongelmia myös tammikuussa, uutisoi tuolloin muun muassa teknologiasivusto TechRadar.

X-alusta vaihtoi nimensä vanhasta Twitteristä X:ksi vuonna 2023 sen jälkeen, kun miljardööriyrittäjä Elon Musk osti palvelun itselleen.