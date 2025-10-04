Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela avautuu sosiaalisessa mediassa miehiltä saamistaan vihaviesteistä.

Minja Koskela kertoo tuoreessa Facebook-julkaisussaan saaneensa sosiaalisessa mediassa miehiltä jälleen suuren joukon uusia vihakommentteja, jotka hän tällä kertaa on päättänyt arvostella julkisesti.

Koskelan mukaan Facebook on nykyään lähes yhtä paha väline vihaviestien kannalta kuin viestipalvelu X, jota on aiemmin pidetty törkyviestien temmellyskenttänä.

"Vähä-älyinen vasuri"

Yksi Facebook-viesteistä on tullut nimimerkiltä Ernest, jonka mielestä Koskela on "pystyyn kuivannut kommunisti".

– Ankeuttaja tulee mieleen habituksesta, Ernest toteaa Koskelan mukaan.

Koskela ei pidä kommenttia kovin laadukkaana muun muassa heikon kielensä takia.

– Ernest, ei jatkoon.

Arin kommentille Koskelasta "vähä-älyisenä vasurina" hän antaa 3/5 pistettä.

– Asiaton mutta ytimekäs perusvihakommentti.

Mika arvostelee omassa viestissään Koskelan ulkonäköä.

– Vittu mikä pärstä tällä vassarilla ja kaiken lisäksi helvetin ylimielinen ja tyhmä, Mika toteaa.

Koskelan makuun viestissä on "liikaa attribuutteja".

"Syöhän siekin, että et ole tommonen pystyyn nostettu suoli"

Pekka arvioi Koskelan kärsivän anoreksiasta.

– Pekka tässä varmaan impikoi jotain huoleen verhottua syytä kommentoida minun painoani, Koskela arvelee.

– Tainnut olla jauhojengibileissä kun ei ole kuin luuta ja nahkaa, Mika puolestaan kirjoittaa.

Koskelan mukaan Mika tekee "intertekstuaalisen viittauksen" Sanna Mariniin, mikä "osoittaa yritteliäisyyttä, mutta yritys jää vajaaksi".

– Syöhän siekin, että et ole tommonen pystyyn nostettu suoli, Jussi kirjoittaa.

Koskela näkee tässäkin viestissä jo yritystä, mutta heikohkoksi sekin hänen mukaansa jää.

– Oletko ajatellut ikinä kuinka paljo vanhempiasi hävettää sinut. Isäsi olisi lakanoihin ruiskinut, jos olisi tietänyt, mitä tulevan pitää. Loput pyyhkinyt keittiön verhoihin, Marko puolestaan toteaa.

Koskela moittii Markoa todella rumasta kommentista.

– Ei tällä tavalla saa kirjoittaa internetissä. Sinä olet aikuinen ihminen, ainakin profiilikuvan perusteella.

Matias kirjoittaa, että "vittu tuokin mahtaa olla matujen likainen patja, hyi vittu".

– Kaksi vittua siinä; se oli semmoinen, Koskela kuittaa.

"En tule nukkumaan sinun viereesi missään oloissa"

Koskelan mukaan hänelle tulee ala-arvoisia kommentteja niin paljon, että niistä vain pieni osa mahtui tämänkertaiseen somekattaukseen.

Hän ottaa kuitenkin vielä kolme esimerkkiä viestipalvelu X:ssä vastikään saamistaan palautteista.

Nimettömän politiikan seuraajan mukaan "pelle-idiootti-Koskelalla" pitäisi panna sanko päähän ja hänet pitäisi upottaa kaulaa myöten suohon.

– Onko kaikki hyvin? Näytät hieman anorektikolta, Hutisalo puolestaan kysyy Koskelalta.

Petri on kirjoittanut voivansa "vanhana käppänänä" todeta Koskelan olevan "niin ulkoisesti kuin sisäisestikin susiruma".

– Tarkoittaa että mikäli tuonnäköisen naaraan viereltä heräisi ja käsi olisi naaraan alla, sitä söisi mieluummin kätensä poikki kuin herättäisi naarasta, Petri toteaa Koskelan mukaan.

Koskela rauhoittelee Petrin pelkoja.

– Petri kuule, ei huolta, en tule nukkumaan sinun viereesi missään olosuhteissa.