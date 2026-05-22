Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio kertasi Iranin sodan tuoreimpia käänteitä Naton ulkoministerikokouksessa Ruotsissa.

Marco Rubiolta odotetaan tiukkaa muita Nato-maita kritisoivaa puheenvuoroa Ruotsin Helsingborgissa järjestettävässä Naton ulkoministerikokouksessa. Puheenvuoronsa aluksi Rubio keskittyi kuitenkin Iranin tilanteeseen.

Rubion mukaan Iranin ja Hormuzinsalmen umpisolmu on hieman avautunut. Iran on kuitenkin Rubion mukaan suunnittelemassa Hormuzinsalmelle tullimaksujärjestelmää, jota "yhdenkään maan ei pitäisi hyväksyä".

Iran ja Oman ovat neuvotelleet maksujärjestelmästä, jossa Hormuzinsalmen läpi kulkevilta aluksilta perittäisiin maksua, kertoo yhdysvaltalaislehti New York Times.

Oman on Yhdysvaltain liittolainen. Yhdysvallat on vastustanut ajatusta läpikulkumaksuista ja vaatinut Irania avaamaan liikenteen salmella.

Iran sulki Hormuzinsalmen meriliikenteeltä sodan alettua Lähi-idässä helmikuun lopussa.

Ennen sotaa salmen läpi kulki noin viidesosa maailman öljyn ja kaasun kuljetuksista meriteitse.

Naton ja Yhdysvaltojen erimielisyydet Rubio kuittasi kommentoimalla, että Naton allianssin on oltava hyvä kaikille jäsenilleen.

Joukkojen uudelleensijoitus ei rangaistus

Rubion mukaan Yhdysvaltain päätöksiä joukkojen uudelleensijoituksista ei ole tarkoitettu rangaistuksiksi liittolaisille. Hänen mukaansa kyse on Yhdysvaltain jatkuvasta tarpeesta arvioida sitä, missä päin maailmaa se joukkojansa tarvitsee.



Naton ulkoministerikokoukseen Ruotsiin saapunut Rubio sanoi uskovansa, että tämä prosessi jatkuu myönteisessä hengessä liittolaisten kanssa. Rubion mukaan presidentti Donald Trumpin tyytymättömyys joihinkin Nato-liittolaisiin on tullut selväksi, mutta sitä ongelmaa ei ratkaista nyt vaan johtajien kesken heinäkuun huippukokouksessa.