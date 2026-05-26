Yhdysvallat on tehnyt iskuja iranilaiskohteisiin Hormuzinsalmessa huolimatta maiden välisestä aselevosta ja diplomaattisista pyrkimyksistä lopettaa sota.
Yhdysvaltain asevoimat kertovat useat yhdysvaltalaismediat, kuten Wall Street Journal ja CNN.
Yhdysvaltojen asevoimien mukaan iskuissa oli kyse itsepuolustuksesta.
CNN:lle välitetyssä lausunnossa sanotaan, että iskujen kohteina olivat ohjusten laukaisualustat sekä iranilaiset alukset, jotka yrittivät asettaa alueelle miinoja.
Yhdysvaltojen mukaan se upotti kaksi Iranin kansalliskaartin alusta.
Alusten upottamisen jälkeen Iran aloitti ilmatorjuntaohjusten laukaisun, minkä vuoksi Yhdysvallat pommitti Bandar Abbasin läheistä laukaisualustaa, amerikkalaisviranomainen sanoi WSJ:lle.
Iranin valtion tietotoimisto Fars on kertonut räjähdyksistä Bandar Abbasissa ja Persianlahdella.
Iranin turvallisuusneuvoston johtaja Ebrahim Azizi kommentoi iskujen jälkeen Iranin olevan valmis vastaamaan kaikkiin hyökkäyksiin "murskaavasti".
Mediat eivät ole pystyneet vahvistamaan tapahtumien kulkua.
Trump: Neuvottelut tuotteliaita
Yhdysvallat ja Iran ovat tulittaneet toisiaan myös aiemmin maiden välisen aselevon aikana. Aselepo astui voimaan huhtikuun alkupuolella.