Seivästähti Wilma Murto kertoo pestanneensa itselleen uutta tukea tekniikkaharjoitteluun.

Murto kertoo Instagramissa aloittaneensa yhteistyön Tommi Holttisen kanssa. Holttinen on aloittanut syksyllä Murron tekniikkavalmentajana.

– Ollaan Tommin kanssa tunnettu pitkään, harjoiteltu ja kilpailtu rinnatusten teineistä asti, ja on ollut tosi luontevaa ja kivaa tehdä yhdessä töitä mun tekniikkaharjoittelun ympärillä, Murto kirjoittaa.

28-vuotias Holttinen on seiväshypyssä itsekin kokenut arvokisakävijä. Hän on osallistunut aikuisten EM-kisoihin kolmesti ja kerran MM-karkeloihin.

Seiväshyppääjä kertoo toimivansa muilta osin samalla tavalla kuin viime kaudella. Hänen valmentajanaan ja mentorinaan on jatkanut Tero Pitkämäki.

– Pitkämäki ohjelmoi ja mentoroi Pohjanmaalta, mä treenaan itsenäisesti ja otan vastuuta päivittäisestä toteutuksesta. Nyt Tommi on tekniikkavalmennuksen tukena, Murto jatkaa.

Murto kertoo aloittavansa kisakautensa ensi viikolla.