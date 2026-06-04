Wilma Heltelä oli tyytyväinen ulkoratakautensa avaukseen Paavo Nurmi Gamesissa Turussa keskiviikkona.
Seiväshyppääjä Heltelä ylitti 456 kolmannellaan, ja sai aikaan hyvän yrityksen myös korkeudesta 465, mutta se jäi haaveeksi. Hän oli kuitenkin erittäin tyytyväinen tulokseensa, joka riitti kisan 4. sijaan.
– Kahdellatoista askeleella se on aika yläkanttiin, mitä olen koskaan pystynyt hyppäämään.
– Tosi hyvä ja luottamusta tuova päivä, Heltelä kommentoi MTV Urheilulle.
Huhtikuussa voimaharjoittelutilanteessa tullut aivotärähdys on aiheuttanut Heltelälle haasteita alkukaudella. Turun kisan suhteen oli kaksi vaihtoehtoa: normaalia lyhyempi vauhti tai kauden aloituksen lykkäys. Heltelä valitsi näistä ensimmäisen.
– Olen tosi tyytyväinen, että olen näinkin pitkällä tällä hetkellä. Sitten kaksi kuukautta vielä kovia hommia ennen EM-kisoja.
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Wilma Heltelä hyppäsi neljänneksi Paavo Nurmi Gamesin seiväskisassa.Lehtikuva