Wilma Heltelä innostui: "Näinkin pitkällä"

– Olen tosi tyytyväinen, että olen näinkin pitkällä tällä hetkellä. Sitten kaksi kuukautta vielä kovia hommia ennen EM-kisoja.

Seiväshyppääjä Heltelä ylitti 456 kolmannellaan, ja sai aikaan hyvän yrityksen myös korkeudesta 465, mutta se jäi haaveeksi. Hän oli kuitenkin erittäin tyytyväinen tulokseensa, joka riitti kisan 4. sijaan.

Hän on pystynyt harjoittelemaan hieman kovempaa toukokuun puolivälistä lähtien. Loppukevät ja alkukesä eivät ole olleet helppoa aikaa.

– Nämä viimeiset neljä viikkoa ovat olleet tosi nousujohteista, positiivista ja onnistunutta harjoittelua. Paras mahdollinen tilanne, mitä näillä korteilla on pystynyt nyt tekemään.

– Oli puheissa, että tämän kisan jälkeen katsotaan, että missä mennään ja miten suunnitellaan sitten jatkokautta. Kyllä minulla ainakin sellainen nälkä kilpailemaan syttyi tästä päivästä, kesän 2022 Euroopan mestari summaa.