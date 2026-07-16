Wilma Heltelä sijoittui toiseksi tuloksella 451 Sveitsin Luzernissa torstaina käydyssä seiväshyppykilpailussa.

Kisapaikalla ei ollut optimiolosuhteet, sillä seiväskisan starttia jouduttiin lykkäämään rajuilman takia. Tuuli ei vaivannut kilpailun aikana, mutta olot olivat kosteat.

Heltelän ilme olikin näkemisen arvoinen, kun hän lennähti alastulopatjalle ylitettyään 451 kolmannella. Elekieli kertoi viileästä ja kosteasta kokemuksesta, ja suomalaisen selkä olikin märkä, kun hän poistui hyppypaikalta.

Kilpailun voitti sveitsiläinen Angelica Moser, joka loukkasi jalkaansa Pariisin Timanttiliigassa kesäkuun lopussa. Moser varmisti kisavoiton jo 461:n ylityksellä. Hän jatkoi vielä hyppäämistä, mutta 471 oli hänellekin liikaa.

Keskitalo alle 13 sekunnin

Naisten 100 metrin aitajuoksussa Suomen ennätysnainen Saara Keskitalo juoksi ajan 12,95, mikä riitti kovatasoisemmassa kakkoserässä 7. sijaan. Erä juostiin nollatuulessa.

Keskitalo tykitti SE-ajan 12,64 kesäkuun 10. päivänä. Heinäkuussa hän on juossut neljä starttia – nyt tuli ensimmäinen 13 sekunnin alitus.

Luzernissa suomalaisista kilpailee myös Mustafe Muuse 3 000 metrillä myöhemmin tänään.