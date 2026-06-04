Eilen 60 vuotta täyttänyt MTV Urheilun pitkäaikainen toimittaja, ankkuri ja selostaja Mika Saukkonen sai syntymäpäiväjuoksunsa loppukiriin uskomattoman kirittäjän, yhdysvaltalaisen pikajuoksutähden Noah Lylesin.

Saukkonen ei ollut vastaanottamassa merkkipäiväänsä Suomessa, sillä hän on parhaillaan Roomassa yleisurheilun Timanttiliiga-osakilpailun selostustöiden takia.

Tämä ei haitannut tahtia 60-vuotissynttäreillä, sillä Saukkonen pääsi kilpailemaan intohimolajinsa, keskimatkan juoksun parissa. Hän taivalsi Timanttiliigan kisan näyttämöllä 800 metrin matkan.

Ja kun kyseessä on ankkuri–selostajalegenda, loppukirittäjänkin tulee olla legendatasoa. Tällä kertaa pestin sai sattumalta olympiavoittaja ja kahdeksankertainen pikajuoksun maailmanmestari Noah Lyles, joka oli harjoittelemassa vieressä.

– Siinä Noah Lyles lähtee kirittämään, kameran takaa todettiin Saukkosen kaarrettua loppusuoralle.

Virallinen aika Saukkoselle oli 3.02,51. Suomen ennätys 60-vuotiaiden miesten sarjassa on 2.12,90, joten Mikalla on vielä tekemistä.

– Oota, mä puhun kohta. Oli vähän haasteitakin, Saukkonen heitti henkeään haukkoen maalissa.

– Tuntui vähän pahalta tuolla 500 metrin kohdalla. Perkele.