Seiväshyppääjä Wilma Heltelä (o.s. Murto) kertoo MTV Urheilulle saaneensa muutama viikko sitten aivotärähdyksen voimaharjoittelutilanteessa.

Heltelän mukaan tapaturma sattui painonnostoharjoituksessa. Hän sai epäonnistuneessa toistossa levytangosta iskun päähänsä. Onnettomuus johti aivotärähdysdiagnoosiin.

Hän sanoo, ettei ole harjoittelutauon vuoksi pystynyt tekemään aivan kaikkia haluttuja harjoitteita, mutta loppukesän EM-kisoihin huipentuvaan ulkokisakauteen aivotärähdys ei merkittävästi vaikuta.

– Ehkä on vähän sellainen fiilis, että ehkä tätä ei olisi tarvinnut tähän enää. Toisaalta se kuuluu ammattiin, että harvoin kausi ihan ilman vastoinkäymisiä etenee. Kyllä ne rupeavat riittämään, mutta ne kuuluvat toimenkuvaan, viime vuosina lukuisista loukkaantumisista kärsinyt Heltelä sanoo MTV Urheilulle.

27-vuotias EM-kultamitalisti meni hiljattain naimisiin ja vaihtoi sukunimensä Murrosta Helteläksi.

Yleisurheilun EM-kisat järjestetään 10. elokuuta alkaen Birminghamissa.