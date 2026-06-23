Seitsenottelija Saga Vannisen, 23, kilpailukausi on ohi, Suomen urheiluliitto SUL tiedottaa. Vannisen mukaan keho ei ole valmis ottamaan vastaan kuormitusta.

Vannisen ison päätöksen taustalla ovat terveysasiat. Vannisen kiusana ovat olleet erityisesti vammat heittokäden olkapäässä ja vasemmassa nilkassa.

– Keskityn varsinkin olkapäähän, niin että se kestäisi jatkossa heittämistä. Nilkan osalta jätän alkuun pois kaiken kuormituksen, jossa siihen sattuu, eli ei aitajuoksua ainakaan hetkeen, urheilija toteaa SUL:n tiedotteessa.

– Olen koettanut nähdä tilanteen isommassa kuvassa ja miettinyt, mitä nyt on järkevintä tehdä. Minulla on isot tavoitteet ja isossa kuvassa tämä on loppujen lopuksi vain yksi kausi muiden joukossa, vaikka ehkä juuri tässä hetkessä se on vaikea nähdä niin.

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Vanninen kokee, että hänellä on uran parhaat vuodet vielä edessä.

– Tähänkin kauteen oli asetettu isoja tavoitteita, mutta nyt ei ole syytä kaivaa kuoppaa syvemmäksi.

Vanninen, 23, harjoittelee virolaisen Erki Noolin valmennuksessa. Aikuisurallaan hän on voittanut MM-hallien ja EM-hallien viisiottelusta kultaa sekä MM-hopean. Vanninen jäi sivuun viime kevään MM-hallikisoista.