Seiväshyppytähti Emmanouil Karalis ylisti Turkua kaupunkina ja kisapaikkana Paavo Nurmi Gamesien jälkeen.
Karalis, 26, tuli Turun seiväskisaan ylivoimaisena suosikkina. EM- ja MM-hopeaa sekä olympiapronssia urallaan saavuttanut kreikkalainen piti pintansa ja voitti tuloksella 6.00.
Yritykset kymmenen senttiä ylempää Karalisin uudesta ulkoratojen ennätyksestä eivät olleet lähellä onnistua.
– Olen tyytyväinen. Voitin ja tein kisaennätyksen, Karalis totesi MTV Urheilun haastattelussa.
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Viime helmikuussa hallissa Armand Duplantisin jälkeen kaikkien aikojen kakkostuloksen 6.17 hypännyt Karalis oli Turussa nyt ensi kertaa. Hänellä oli kaupungista pelkkää hyvää sanottavaa.
– Kaikki ovat niin kohteliaita ja positiivisia. Sääkin on ollut loistava, aivan kuten Kreikassa, joten tämä tuntuu vähän kuin kodilta.
– Rakastan Turkua. Sillä on tästä lähtien erityinen paikka sydämessäni. Toivottavasti pääsen ensi vuonna takaisin ja hyppäämään hieman korkeammalle, Karalis totesi.
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