Yhdysvallat on syyttänyt järjestöä epäonnistumisista koronapandemian aikana sekä väittänyt sen toimineen Yhdysvaltain etujen vastaisesti.
Maailman terveysjärjestö WHO:n johtaja sanoi lauantaina, että Yhdysvaltain ilmoittamat syyt järjestöstä vetäytymiselle eivät perustu todellisuuteen.
WHO:n pääjohtajan Tedros Adhanom Ghebreyesusin mukaan Yhdysvaltain vetäytyminen järjestöstä heikentää turvallisuutta niin Yhdysvalloissa kuin muuallakin maailmassa.
– Yhdysvallat on WHO:n perustajajäsenenä osallistunut merkittävästi moniin WHO:n suurimpiin saavutuksiin, mukaan lukien isorokon hävittämiseen, Tedros sanoi lauantaina viestipalvelu X:ssä.
Yhdysvaltain hallinto ilmoitti torstaina, että maa on virallisesti eronnut WHO:sta. Maan hallinto on syyttänyt järjestöä epäonnistumisista koronapandemian aikana sekä väittänyt järjestön toimineen toistuvasti Yhdysvaltain etujen vastaisesti.
– Valitettavasti Yhdysvaltain perustelut WHO:sta eroamiselle ovat epätosia, Tedros sanoi viestipalvelu X:ssä.