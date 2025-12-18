Liiketoiminta ja kehitys

Klugen mukaan se osoittaa, miten vain pieni geneettinen muutos influenssaviruksessa voi aiheuttaa valtavaa painetta terveydenhuoltojärjestelmiin, koska ihmisillä ei ole kertynyttä immuniteettia sitä vastaan.

– Uusi kanta – A(H3N2) alaryhmä K – lisää tartuntoja. Se muodostaa nyt jopa 90 prosenttia kaikista vahvistetuista influenssatapauksista Euroopan alueella.

Kuudessa maassa – Irlannissa, Kirgisiassa, Montenegrossa, Serbiassa, Sloveniassa ja Britanniassa – yli puolet flunssaoireita potevista sairastaa testatusti juuri influenssaa.

Vähintään 27 WHO:n Euroopan alueen 38 maasta ilmoittaa WHO:n mukaan nyt korkeasta tai erittäin korkeasta influenssa-aktiivisuudesta.

Kluge toteaa, että uuden virusvariantin ei tiedetä kuitenkaan aiheuttavan tavallista vakavampaa tautia.

– Nykyinen influenssakausi on vakava, mutta ei edusta sellaista maailmanlaajuista hätätilaa kuin COVID-19-pandemia. Terveydenhuoltojärjestelmämme ovat hallinneet influenssaa vuosikymmeniä, meillä on turvalliset rokotteet, joita päivitetään vuosittain, ja selvä ja toimiva toimintasuunnitelma, Kluge korostaa.