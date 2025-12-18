Influenssan uusi viruskanta kuormittaa WHO:n mukaan terveydenhuoltoa merkittävästi joissakin maissa.
Poikkeuksellisen aikaisin alkanut influenssakausi on osoittautunut voimakkaaksi, kertoo maailman terveysjärjestö WHO tiedotteessaan.
Vähintään 27 WHO:n Euroopan alueen 38 maasta ilmoittaa WHO:n mukaan nyt korkeasta tai erittäin korkeasta influenssa-aktiivisuudesta.
Kuudessa maassa – Irlannissa, Kirgisiassa, Montenegrossa, Serbiassa, Sloveniassa ja Britanniassa – yli puolet flunssaoireita potevista sairastaa testatusti juuri influenssaa.
Tämä influenssa on erilainen
WHO:n mukaan uusi hallitseva viruskanta aiheuttaa paikoin merkittävää painetta terveydenhuoltojärjestelmille.
– Flunssa tulee joka talvi, mutta tämä vuosi on hieman erilainen, WHO:n Euroopan alueen johtaja Hans Henri P. Kluge kuvaa tiedotteessa.
– Uusi kanta – A(H3N2) alaryhmä K – lisää tartuntoja. Se muodostaa nyt jopa 90 prosenttia kaikista vahvistetuista influenssatapauksista Euroopan alueella.
Klugen mukaan se osoittaa, miten vain pieni geneettinen muutos influenssaviruksessa voi aiheuttaa valtavaa painetta terveydenhuoltojärjestelmiin, koska ihmisillä ei ole kertynyttä immuniteettia sitä vastaan.
Näillä eväillä podettiin flunssaa Helsingissä keskiviikkona.Lehtikuva
Kluge toteaa, että uuden virusvariantin ei tiedetä kuitenkaan aiheuttavan tavallista vakavampaa tautia.
– Nykyinen influenssakausi on vakava, mutta ei edusta sellaista maailmanlaajuista hätätilaa kuin COVID-19-pandemia. Terveydenhuoltojärjestelmämme ovat hallinneet influenssaa vuosikymmeniä, meillä on turvalliset rokotteet, joita päivitetään vuosittain, ja selvä ja toimiva toimintasuunnitelma, Kluge korostaa.
– Jos käytämme jo olemassa olevia toimivia keinoja, eli rokottaudumme, käyttäydymme terveystietoisesti ja suojelemme haavoittuvimpia, selviämme tästä ennakoitavasta kausimyrskystä.
Kluge tähdentää myös oikean tiedon merkitystä.
– On tärkeää nykyisessä väärän ja harhaanjohtavan tiedon ilmapiirissä hakea luotettavaa tietoa luotettavista lähteistä, kuten kansallisilta terveysviranomaisilta ja WHO:sta.
– Vaativana influenssakautena luotettava, näyttöön perustuva tieto voi pelastaa henkiä.
Vaikka rokote ei välttämättä estä tartuntaa, varhaiset tiedot Britanniasta vahvistavat WHO:n mukaan, että tämän kauden influenssarokote vähentää H3N2-kannan aiheuttamaa vakavien terveysvaikutusten riskiä.
– Rokotus on edelleen tärkein ennaltaehkäisevä toimi vakavien terveysvaikutusten välttämiseksi. Tämä on erityisen tärkeää riskiryhmille, kuten iäkkäille, perussairauksia sairastaville, raskaana oleville ja lapsille. Lisäksi terveydenhuollon työntekijät ovat rokotusprioriteetti oman terveytensä ja potilaiden suojelemiseksi, WHO:n tiedotteessa listataan.
Kuten muinakin kausina, kouluikäiset lapset ovat WHO:n mukaan tartuntojen päälevittäjiä.
65 vuotta täyttäneet muodostavat suurimman osan vakavista sairaalahoitoa vaativista tapauksista, mikä korostaa heidän kriittistä rokotustarvettaan.
Influenssakausi puskee päälle joulun alla. Juttu jatkuu videon alla.
10:18Suomen influenssatilanteesta keskusteltiin Huomenta Suomessa joulukuussa.
Britannian terveydenhuoltojärjestelmä NHS ilmoitti viime viikolla valmistautuvansa yhteen historian pahimmista talvista, kun paine perusterveydenhuollon vastaanotoilla, sairaaloissa ja ambulanssipalveluissa kasvoi.
Saksassa Robert Koch -instituutti taas kertoi maan influenssakauden alkaneen kaksi–kolme viikkoa tavallista aikaisemmin, uutisoi brittilehti The Guardian.
Ranskan kansallinen kansanterveysvirasto, Santé publique, ilmoitti influenssa-aktiivisuuden lisääntyvän parhaillaan voimakkaasti Manner-Ranskassa.
Espanjassa tartuntamäärät ovat jo korkeammat kuin viime talven huippuaikana. Myös Romaniassa ja Unkarissa on nähty voimakas tautipiikki.