WHO:n pääjohtajan vaatimus Israelille: Lopettakaa Gazan nälkäkatastrofi

YK:n alaisen Maailman terveysjärjestön WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus vaatiI Israelia lopettamaan Gazan nälkäkatastrofin.

Ainakin 370 ihmistä Gazassa on kuollut aliravitsemukseen sen jälkeen kun sota vajaat kaksi vuotta sitten alkoi.

– Tämä on katastrofi, jonka Israel olisi voinut estää ja pysäyttää milloin vain. Siviilien näännyttäminen nälkään on sotarikos, eikä sitä saa koskaan sallia, Tedros sanoo.

Israelin armeijaon jatkanut hyökkäystään Gazan kaupunkiin. Armeijan mukaan se tulee kohdistamaan tulitustaan kaupungin korkeisiin rakennuksiin, joita äärijärjestö Hamasin taistelijat käyttävät armeijan mukaan tuliaseminaan. Myöhemmin perjantaina armeija tuhosi ilmaiskulla ainakin yhden korkean rakennuksen.

Hamas julkisti tänään videon, jolla esiintyy kaksi siepattua israelilaispanttivankia. Toinen panttivangeista sanoo olevansa Gazan kaupungissa ja pyytää, ettei Israelin armeija hyökkäisi sinne.