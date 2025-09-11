Terveysjärjestön johtaja vaatii kansainväliseltä yhteisöltä toimia Gazan katastrofissa, joka on ihmisten aiheuttama.

Maailman terveysjärjestö WHO sanoo, että järjestön työntekijät aikovat jäädä Gazan kaupunkiin, vaikka Israelin asevoimat on kehottanut asukkaita poistumaan välittömästi.

Israel on viime aikoina koventanut hyökkäystoimiaan Gazan kaupungissa. Israelin tavoitteena on vallata kaupunki.

– WHO on tyrmistynyt viimeisimmästä evakuointimääräyksestä, joka vaatii miljoonaa ihmistä siirtymään Gazan kaupungista Israelin osoittamalle niin kutsutulle humanitaariselle vyöhykkeelle kaistan eteläosaan, YK:n alaisen WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoo viestipalvelu X:ssä.

Ajoneuvot liikkuivat Nuseiratissa rantatietä pitkin ihmisten paetessa kauemmas Gazan kaupungista tiistaina.AFP / Lehtikuva / Eyad Baba

Tedrosin mukaan vyöhyke ei ole tarpeeksi suuri eikä siellä ole riittäviä palveluita tukemaan alueella jo olevia ihmisiä, saati sitten uusia tulokkaita. Hän tarkentaa kommenttiensa koskevan myös terveydenhuoltoa.

Tedrosin mukaan lähes puolet Gazan kaistan toimivista sairaaloista on Gazan kaupungissa.

– Gazassa oleville siviileille: WHO ja sen kumppanit pysyvät Gazan kaupungissa, Tedros sanoo X:ssä.

Kansainväliseltä yhteisöltä WHO:n johtaja vaati toimia.

– Tämä katastrofi on ihmisten aiheuttama, ja vastuu on meillä kaikilla, hän jatkoi.

Gazan kaupungissa nälänhätä

YK:n arvion mukaan Gazan kaupungissa ja sen ympärillä asuu noin miljoona palestiinalaista. YK julisti elokuussa, että Gazan kaupungin alueella on nälänhätä.

Israelin hyökkäys Gazaan on jatkunut liki kaksi vuotta.

Gazan terveysministeriön mukaan Israel on surmannut Gazassa tuona aikana yli 64 000 palestiinalaista. Kuolonuhreista valtaosa on ollut siviilejä. YK pitää lukuja luotettavina.

Kansanmurhatutkimuksen järjestö IAGS arvioi elokuussa hyväksymässään päätöslauselmassa, että Israel syyllistyy kansanmurhaan Gazan kaistalla.

YK:n erityiskomitea on jo aiemmin arvioinut, että Israelin sodankäynnin menetelmät Gazassa täyttävät kansanmurhan tunnusmerkit.

Israel alkoi moukaroida Gazaa ilmaiskuin sen jälkeen, kun Hamas ja muut palestiinalaiset äärijärjestöt olivat tehneet hyökkäyksen Israeliin vuoden 2023 lokakuun alussa. Israelilaisviranomaisten mukaan hyökkäyksessä sai surmansa yli 1 200 ihmistä.