Uusi vuosi saapuu sääennusteen mukaan kylmässä säässä. Tavanomaista kylmempi sää näyttää jatkuvan pitkälle tammikuuhun.
Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus ECMWF on julkaissut uuden kuukausiennusteen eilen sunnuntaina.
Pitkään jatkunut lauhan sään jakso on sen mukaan tullut Suomessa päätökseen ja talvinen sää on alkanut kiristää otettaan.
Meteorologi Sara Salonen kertoo Forecan sääblogissa, että Suomessa alkaa nyt jopa tavanomaista kylmemmän sään jakso. Myös lunta saadaan lisää eteläistä Suomea myöten.
Uudenvuodenaatoksi sää selkenee suuressa osassa maata ja pakkanen kiristyy tuntuvasti. Kuukausiennusteen mukaan joulu-tammikuun vaihde on koko maassa tavanomaista kylmempi.
– Viikon puolivälin tienoilla maan eteläosassa lämpötila voi laskea paikoin alle –15 asteen, Lapin selkeillä alueilla jopa –35 asteeseen, Salonen kertoo.
Lounaisrannikon tuntumassa pakkaslukemat pysyvät yleisesti ottaen maltillisempina.
Uusi myrsky näköpiirissä
Torstaina uudenvuodenpäivänä lounaasta lähestyy voimakas ja hidasliikkeinen matalapaine.
– Kaakkoistuuli voi voimistua merellä myrskyksi asti, ja lounaisrannikolla on mahdollisuus myrskypuuskiin. Tuuli lisää myös pakkasen purevuutta.
Kylmää ilmaa ulottuu myös laajalle alueelle muualle Eurooppaan, ja lumisateita tulee kuluvan viikon kuluessa laajalti Itä- ja Keski-Euroopan alueella.
Tavanomaista kylmempi sää jatkuu
Talvinen pakkassää näyttää Forecan Salosen mukaan jatkuvan myös tammikuun ensimmäisellä kokonaisella viikolla, ja siitä ennustetaan koko maahan tavanomaista kylmempää.
Etenkin meren yllä voi muodostua sakeita lumikuuroja, jotka voivat päästä yllättämään rannikoiden läheisyydessä.
Vielä tammikuun toisellakin kokonaisella viikolla mahdollisuus tavanomaista kylmemmän sään jatkumiselle on edelleen koholla Suomessa ja muualla Pohjois-Euroopan alueella.
Tammikuun puolivälin jälkeen ennuste alkaa sen sijaan muuttua Suomen kannalta jo melko epämääräiseksi.
Uutenavuotena yleensä ollut lauhempaa
Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan uuttavuotta on tyypillisesti vietetty hieman tämän vuoden lukemia lauhemmissa merkeissä. Tyypillisesti vuorokauden ylin lämpötila voi etelässä ja lännessä käväistä hieman plussan puolella.
Uuttavuotta vietettiin myös vuosi sitten pakkassäässä, sillä lämpötila laski viimeistään aattoyönä pakkasen puolelle koko maassa. Rannikolla sekä Lapin itäosassa mitattiin kuitenkin myös plusasteita.
Vuoden 1961 jälkeen vuodenvaihteen lämpimin lukema on ollut 9,1 astetta, joka mitattiin Maarianhaminassa 31. joulukuuta 2016. Hyytävin uudenvuoden pakkaslukema puolestaan mitattiin Sallan Naruskajärvellä 1. tammikuuta 1982, kun pakkasta oli 43,5 astetta.