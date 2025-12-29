Kati Hyttinen työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana.

Hän tekee töitä MTV Uutisten verkkodeskissä ja Lifestyle-toimituksessa, joissa hän seuraa uutisia ja ilmiöitä. Hän on erikoistunut muun muassa ympäristö-, luonto- ja eläinaiheisiin.

Voit lähettää hänelle juttuvinkkejä osoitteessa kati.hyttinen@mtv.fi.