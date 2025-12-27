Talvimyrsky Hannes rantautuu tänään Suomeen.

Sääpalveluyritys Foreca kertoo, että rajuimmat tuulet saapuvat illan ja sunnuntain vastaisen yön aikana.

Läntisillä merialueilla ja Itämeren pohjoisosassa myrskyää. Ilmatieteen laitoksen varoituskartassa Selkämeren eteläosa hehkuu lauantaiaamuna punaisena, mikä tarkoittaa "hyvin vaarallista" säätä.

Maa-alueilla kovimmat puuskat iskevät länsi- ja lounaisrannikolla, missä kannattaa varautua tuulivahinkoihin.

Ilmatieteen laitoksen kartassa rannikkoalue Varsinais-Suomesta Pohjois-Pohjanmaalle on merkattu "vaaralliseksi", samoin Lapin itäinen puolisko.

Talvimyrskyn vaikutukset alkavat näkyä pohjoisessa jo lauantaiyönä. Pohjois-Suomen yli liikkuu lumipyry, joka voi tuoda paikoin yli 10 senttimetriä lunta ja heikentää ajokeliä.

Aamulla lunta on luvassa myös itärajalla, myöhemmin päivän aikana laajemmin myös muualla maassa.

Sähkökatkokartan mukaan laajoilta sähkökatkoilta on lauantaiaamuun mennessä vältytty.