Sää kylmenee ja vuoden vaihtuessa jopa etelässä voidaan mitata yli 20 asteen pakkaslukemia.
Hannes-myrskyn jäljiltä tuuli kääntyy puhaltamaan luoteesta pidemmäksi aikaa. Samalla Suomeen virtaa reilusti aiempaa kylmempää ilmaa, kertoo Foreca.
Kunnon lumipeitettä etelään saa kuitenkin odottaa. Siellä täällä voi tulla hajanaisia lumisateita, mutta niistä kertyy korkeintaan parin sentin lumipeite. Auringosta saadaan kuitenkin nauttia päivisin.
Toisin on Pohjois-Karjalassa, jossa jo maanantaina voi sataa uutta lunta 15 senttimetriä.
Tiistaina sää ottaa kunnon kylmän kääntee, kun tuuli heikkenee ja sää selkenee. Suomen etelä- ja keskiosissa pakkasta on neljästä 10 astettam Lapissa 10–20 astetta. Mutta hyytävin hetki on vasta edessä.
Seuraavana yönä mittari vajoaa Lapissa, niin että pakkasta on ainakin yli 20 astetta, jopa 30–35 astetta miinusta.
Uudenvuodenaatto on koko maassa poutainen ja hyinen. Etelä- ja keskiosissa maata pakkasta on viidestä viiteentoista astetta, Lapissa 15–25. Etenkin kaamosalueilla on kylmää, kun aurinko ei nouse lämmittämään edes päivällä.
Vuoden vaihtuessa pilvisyys alkaa lisääntyä, joten lämpötilan ennustettavuus vaikeutuu. Pilvisillä alueilla voi olla jopa 15 astetta lämpimämpää kuin selkeillä alueilla. Silti yöstä ennustetaan toistaiseksi talven kylmintä. Pakkasta on koko maassa todennäköisesti yli 10 astetta pilvisyydestä huolimatta. Selkeillä alueilla maan etelä- ja keskiosassa pakkasta voi olla jopa 20–25 astetta ja Lapissa enimmillään reilusti yli 30 astetta.
Tuuli on heikkoa, mikä helpottaa rakettien ampumista.
Loppuviikolla näyttää mahdolliselta, että maan eteläosaan, ehkä myös maan keskiosaan, leviää etelästä lumisateita.