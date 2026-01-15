Asuntojen vuokrien laskusuunta laajeni loppuvuodesta.
Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat laskivat koko maassa viime vuoden lopussa, kertoo Tilastokeskus.
Lasku oli koko maassa keskimäärin 0,8 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä.
– Vuokrat laskivat koko maan tasolla ensimmäistä kertaa vuoteen 2015 ulottuvassa tilaston mittaushistoriassa, kertoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Martti Korhonen tiedotteessa.
Vuokrat nousivat tuoreimpien tietojen mukaan enää muutamassa kaupungissa, kuten Rovaniemellä, mutta sielläkin nousu hidastui 0,8 %:iin. Pääkaupunkiseudulla taas alamäki jyrkkeni aiemmasta ja vuokrat laskivat nyt 1,3 % vuodentakaisesta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen asuntojen vuokrat -tilastosta.
– Tilanteen poikkeuksellisuutta korostaa, että vapaarahoitteiset vuokrat ovat kääntyneet laskuun kaikissa suurimmissa kaupungeissa, Korhonen sanoo.
Valtion tukemissa asunnoissa eli ARA-asunnoissa vuokrat nousivat vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä edelleen, mutta aiempaa hitaammin. ARA-vuokrat nousivat pääkaupunkiseudulla 3,4 % vuodentakaisesta ja muualla maassa 2,4 %.