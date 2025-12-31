– Tämä tarkoittaa, etteivät kertaluonteiset vaikkapa juuri juhlapyhien aikaan vietetyt juhlat muodosta vuokranantajalle tai taloyhtiölle perusteita esimerkiksi varoituksen antamiseen tai irtisanomiseen, kunhan juhlinnassa muistetaan kunnioittaa naapureita ja sen äänet pysyvät kohtuullisina, toteaa Suomen Vuokranantajien juristi tiedotteessa.

Joitain asioita bilettäessä kannattaa kuitenkin huomioida. Esimerkiksi äänenvoimakkuus kannattaa pitää kohtuullisena ja ottaa näin talon muut asukkaat huomioon. Lisäksi on syytä kunnioittaa naapurirauhaa huolehtimalla, etteivät juhlijat aiheuta häiriötä vaikkapa yhtiön yhteisissä tiloissa tai pihalla.

Mitä pitää muistaa ilotulitteista?

– Ilotulitteita ei saa ampua esimerkiksi parvekkeelta tai rakennuksia kohti, Vilponen huomauttaa.

Varsinais-Suomen pelastuslaitos muistuttaa, että ilotulitteet tulisi ampua vähintään 15 metrin etäisyydelltä rakennuksista. Ilotulitteita ei niin ikään saa ampua parvekkeiden lisäksi myöskään rakennuksen katoilta tai terasseilta. Ilotuliteroskat tulee siivota.

Aina kannattaa ymmärtää, että juhliessa voi sattua odottamattomia asioita, ja vuokralainen vastaakin itsensä ja vieraidensa aiheuttamista vahingoista vuokranantajalle.

– Jos vahinkoja sattuu, kannattaa olla yhteydessä omaan vuokranantajaan suoraan ja viipymättä sekä sopia vahinkojen korjaamisesta yhdessä, Vilponen sanoo.