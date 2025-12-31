Mitä vuokralaisen pitää muistaa uudenvuoden juhlia järjestäessään?
Moni vuokralainen saattaa pohtia, kuinka vauhdikkaita juhlia uudenvuoden kunniaksi oikein kehtaa järjestää – etenkin jos naapurit tuppaavat olemaan tiukempaa tyyppiä.
Suomen Vuokranantajat ry muistuttaa tiedotteessaan, että huoneistossa saa viettää tavallista elämää, johon siis myös satunnainen juhlien järjestäminen kuuluu.
Illanistujaiset eivät siis lähtökohtaisesti ole häiritsevää elämää, vaikka bileet joskus venyisivätkin vaikkapa sovittujen hiljaisuusaikojen yli.
– Tämä tarkoittaa, etteivät kertaluonteiset vaikkapa juuri juhlapyhien aikaan vietetyt juhlat muodosta vuokranantajalle tai taloyhtiölle perusteita esimerkiksi varoituksen antamiseen tai irtisanomiseen, kunhan juhlinnassa muistetaan kunnioittaa naapureita ja sen äänet pysyvät kohtuullisina, toteaa Suomen Vuokranantajien juristi tiedotteessa.