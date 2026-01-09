Etenkin nuoret valitsevat aiempaa useammin vuokra-asumisen omistamisen sijaan.
Asuntomarkkinat ovat olleet vähintäänkin jähmeät jo muutaman vuoden ajan. Asuntorahoittaja Hypo arvioi ennen vuoden taitetta, että asuntokauppa virkistyy ensi vuonna ja asuntojen hinnat nousevat.
Vuosi 2025 oli jo kolmas perättäinen vuosi, jolloin hinnat laskivat.
Vuokra-asumisen suhteen pääkaupunkiseudulla vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat laskivat viime vuonna 0,5 prosenttia. Muualla Suomessa vuokrat nousivat 0,6 prosenttia.
Tammikuu ja alkuvuosi on asuntomarkkinoilla vilkasta aikaa. Vuokra-asumista tarjoavan Lumo kodit -yrityksen myyntijohtaja Laura Koiranen kertoo tammikuun olevan yleisesti ottaen vilkas.
– Tammikuussa tyypillisesti toteutetaan ne uudenvuodenlupaukset, Koiranen kertoo.