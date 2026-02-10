Työeläkeyhtiö Varma myy kaikki asuinkiinteistönsä Lumo Kodit oy:lle.
Varman ja Lumon välinen kauppa käsittää 60 asuinkiinteistöä, joissa on yhteensä liki 4 800 asuntoa.
Kaupoista kertoivat tiistai-iltana Varma sekä Lumo Kodit omistava Kojamo.
Kauppahinta on noin 900 miljoonaa euroa, ja se maksetaan käteisenä sekä Kojamon liikkeelle laskemina uusina osakkeina. Varmasta tulee samalla merkittävä Kojamon osakkeenomistaja.
Kauppa edellyttää vielä kilpailuviranomaisen hyväksynnän. Tavoitteena on toteuttaa kauppa 1. huhtikuuta mennessä.
Varman asunnoissa asuvien vuokralaisten palvelut jatkuvat ennallaan siihen asti, kunnes kauppa toteutuu. Vuokrasopimukset ja niiden ehdot jäävät voimaan sellaisenaan asuntokannan siirtyessä uudelle vuokranantajalle.
Varman asunnot sijaitsevat pääasiassa pääkaupunkiseudulla. Yhteensä 98 prosenttia kiinteistöistä sijaitsee Helsingin, Tampereen ja Turun alueilla.